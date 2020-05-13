Bakan Koca’dan dışarı çıkacak çocuklara mesaj

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün saat 11.00 ile 15.00 arasında dışarı çıkacak olan çocuklar için sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayınladı. Bakan Koca, "Saat 11.00-15.00 arası, çocuklarımız ve gençlerimiz özledikleri parklara, sokaklara kavuşuyor. Yakın arkadaşlar, mesafeli şekilde buluşuyor. Eve dönmesi biraz zor. Ama önümüzde çok daha güzel günler, upuzun beraberlikler var. Sağlığımız için birazcık daha fedakarlık yapacağız" dedi.

(Neşra Durmaz /İHA)