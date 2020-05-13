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Başkentli üreticiye fide desteği başladı

Başkentli çiftçilerin tarımsal üretimlerini artıracak destek programlarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 25 ilçenin tamamında yerli üreticilere 5 milyondan fazla domates ve sivri biber fidesi dağıtacak.

Elif Duman
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle zor günlerden geçen çiftçinin her koşulda yanında olmayı sürdürüyor. Başkentli üreticiye verdiği sözleri tutan Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, desteklerin çeşitlendirilerek artırılması talimatını verdi. İlk etapta domates ve sivri biber fidesi dağıtımına başlayan Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 25 ilçede 2 bin 503 çiftçiye 5 milyondan fazla fideyi 20 Mayıs tarihine kadar dağıtacak.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yerli üreticileri destekleyen ve kırsal kalkınmayı önceleyen projeleri hayata geçirmeye devam ediyor.

Başkentli çiftçilerin tarımsal üretimlerini artıracak destek programlarını aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 25 ilçenin tamamında yerli üreticilere 5 milyondan fazla domates ve sivri biber fidesi dağıtacak.

FİDE DAĞITIMI AYAŞ’TAN BAŞLADI

Ankara’nın 25 ilçesinde yaşayan 2 bin 503 üreticiye toplam 5 milyon 616 bin 450 sebze fidesi dağıtacak olan Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, dağıtıma ilk olarak Ayaş ilçesinden başladı.

Başkan Yavaş’ın yerli üreticilere yönelik teşviklerin çeşitlendirilerek artırılması yönündeki talimatının ardından yüzde 75’i Büyükşehir Belediyesi tarafından hibe, yüzde 25’i ise çiftçi katkı payı ile sağlanacak fide desteği, 20 Mayıs tarihine kadar devam edecek.

ÇİFTÇİNİN İSTEDİĞİ FİDE TÜRÜNE DESTEK

Başkent tarımını geliştirerek kent ekonomisine katkıda bulunmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi fide dağıtımıyla aynı zamanda çiftçilere de ekonomik yönden destek sağlamayı amaçlıyor.

Üreticilerin özellikle talep ettiği Nergis cinsi domates ile Demre cinsi sivri biber fidesine destek verildiğine dikkat çeken Tarım ve Hayvancılık Şube Müdürlüğü ekipleri, 12-20 Mayıs tarihleri arasında fide dağıtımlarına hız kesmeden devam edecek.

Başkentli üreticilerin talepleri doğrultusunda sebze fidesi dağıtımını gerçekleştirdiklerini belirten Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Fazıl Köremezli, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Başkentli çiftçilerin ihtiyaçları doğrultusunda sebze fidesi dağıtımına başladık. Ankara’nın 25 ilçesinde yaşayan 2 bin 503 üreticiye domates ve biber fidesi dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Toplam 5 milyon 616 bin 450 adet sebze fidesi Başkentli çiftçilere teslim edilecek. Ankaralı çiftçileri önümüzdeki yıllarda da farklı sebze fideleri ile daha fazla sayıya ulaşacak şekilde desteklemeyi planlıyoruz.”

ÇİFTÇİ MUTLUYSA BAŞKENT MUTLUDUR

Sebze fidelerinin ilk dağıtım adresi olan Ayaş Akkaya Köyünde yaşayan çiftçiler kendilerine verilen destek için Başkan Yavaş’a teşekkür etti.

Akkaya Köyü Muhtarı Mustafa Uğur düşüncelerini, “Başkan Mansur Yavaş içimizden biri ve bizlere her koşulda destek veriyor. Köyümüzdeki birçok üretici fide desteğinden yararlandı. Üretime verdikleri destekten dolayı çok teşekkür ediyoruz” sözleriyle paylaşırken, fide desteğinden yararlanan Necmiye Kalaycı ise, “Büyükşehir Belediyesinin biz çiftçilere verdiği fide desteğinden dolayı çok mutluyuz. Başkan Mansur Yavaş’a teşekkür ediyoruz ve her zaman desteklerini bekliyoruz” diye konuştu.

Toprakla uğraşmanın zorluğuna değinen ve yapılan desteklerin bütçelerini rahatlattığını anlatan Alaattin Dursun adlı bir başka çiftçi de, “Mansur Yavaş başkanımıza bizlere vermiş olduğu desteklerinden dolayı çok teşekkür ederim. Bizim için çok değerli”  dedi.
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