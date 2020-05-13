Terör örgütü PKK’ya darbe

MSB’den yapılan açıklamada, kahraman komandolarımız tarafından icra edilen operasyonlarla terör örgütünün inlerine girmeye devam edildiği vurgulandı. Bu kapsamda Hakkari/Çukurca’da devam eden arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait mağara içerisinde; 9 adet 81 mm’lik havan mühimmatı, 10 adet RPG-7 antitank mühimmatı, 200 adet doçka mühimmatı,1 adet EYP, 3 adet roket sevk fişeği, 5 adet MP-8 havan tapası, 1 torba barut ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Mühimmat ve malzemeler ile tespit edilen bir adet EYP, METİ timlerimiz tarafından imha edildiği kaydedildi.

(Erdinç Türkcan/İHA)