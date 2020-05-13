Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:10 TSİ- Gündem

0-14 yaş arası çocukların 4 saatlik izni başladı

çişleri Bakanlığı Genelgesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamaları ile 0-14 yaş arası çocukların, sokağa çıkma kısıtlamasının saat 11.00 ile 15.00 arası esnetilmesi ve maske takmak şartıyla 4 saatlik dışarı çıkma izinleri kullanılmaya başlandı.
mask

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Başkanlığı’nda 4 Mayıs’ta yapılan kabine toplantısı sonrasında normal hayata dönebilmenin önünün kademe kademe açılacağı belirtilmişti. O çerçevede sokağa çıkma yasağı bulunan 0-20 yaş arası çocuk ve gençlerin biraz olsun nefes almalarına izin verilmiş oldu. Özellikle havaların ısınmasıyla güneşin de etkisini artırdığı şu günlerde 4 saatlik izin resmen çocuklara nefes oldu. 81 ile gönderilen yeni genelge ile 20 yaş altı çocukların dışarı çıkma yasağı esnetildi. 20 yaş altına yönelik olacak uygulama çerçevesinde 0-14 yaş arası çocuklar maske takarak 4 saatlik izinlerini kullanmaya başladı. 15 Mayıs Cuma günü ise maske takmak şartıyla 15-20 yaş arası gençler saat 11.00-15.00 arası sokağa çıkabilecekler.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, twitter hesabından yaptığı paylaşımda ise, “Saat 11.00-15.00 arası, çocuklarımız ve gençlerimiz özledikleri parklara, sokaklara kavuşuyor. Yakın arkadaşlar, mesafeli şekilde buluşuyor. Eve dönmesi biraz zor. Ama önümüzde çok daha güzel günler, upuzun beraberlikler var. Sağlığımız için birazcık daha fedakarlık yapacağız” notunu düştü.

(İrfan Çalışkan /İHA)

Bugün 12:10 TSİ İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Devlet Bahçeli'den böbrek nakli olan Ferdi Tayfur'a "geçmiş olsun" telefonu mask
Devlet Bahçeli'den böbrek nakli olan Ferdi Tayfur'a "geçmiş olsun" telefonu
Ankara'da 25 bin İşçiye Kovid-19 testi uygulanacak mask
Ankara'da 25 bin İşçiye Kovid-19 testi uygulanacak
Sağlık Bakanı Koca sosyal mesafe konusunda uyardı mask
Sağlık Bakanı Koca sosyal mesafe konusunda uyardı
İçişleri Bakanlığı: “15 şehirde kısıtlama sürecek”” mask
İçişleri Bakanlığı: “15 şehirde kısıtlama sürecek””
Nisan ayında siyasette yaşanan gelişmeler mask
Nisan ayında siyasette yaşanan gelişmeler
10. Türk-Rus kara devriyesi icra edildi mask
10. Türk-Rus kara devriyesi icra edildi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi mask
Ankara'da Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Ankara ve Türkiye'de Günün özet haberleri - 10 Mayıs 2020 mask
Ankara ve Türkiye'de Günün özet haberleri - 10 Mayıs 2020
80 yaşındaki Sıddıka nineye çocuklarından sürpriz kutlama mask
80 yaşındaki Sıddıka nineye çocuklarından sürpriz kutlama
Ankara'da 25 bin İşçiye Kovid-19 testi uygulanacak mask
Ankara'da 25 bin İşçiye Kovid-19 testi uygulanacak
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı mask
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı
Devlet Bahçeli'den böbrek nakli olan Ferdi Tayfur'a "geçmiş olsun" telefonu mask
Devlet Bahçeli'den böbrek nakli olan Ferdi Tayfur'a "geçmiş olsun" telefonu

GALERİ

Mısır’da Kral Abdullah Köprüsü şaşırttı mask
Mısır’da Kral Abdullah Köprüsü şaşırttı
Müşteri gibi geldi, 200 bin liralık yüzük tablasını çaldı mask
Müşteri gibi geldi, 200 bin liralık yüzük tablasını çaldı
ABD’de mahkumlardan serbest kalmak için ilginç yöntem mask
ABD’de mahkumlardan serbest kalmak için ilginç yöntem
Sağlık Bakanlığı: “Son 24 saatte korona virüsten 53 kişi hayatını kaybetti” mask
Sağlık Bakanlığı: “Son 24 saatte korona virüsten 53 kişi hayatını kaybetti”
Sarıyer sahilinde yunusların muhteşem dansı mask
Sarıyer sahilinde yunusların muhteşem dansı
Ankara ve Türkiye'de Gündem Haberler - 12 Mayıs 2020 mask
Ankara ve Türkiye'de Gündem Haberler - 12 Mayıs 2020
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL