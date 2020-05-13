Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 13:35 TSİ- Gündem

Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattının kapasitesi artırıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında dış ticarette talebin arttığı Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu (BTK) hattına ilave 3 bin 500 ton kapasite artışı sağlayacak konteyner aktarma sistemini Türkiye-Gürcistan sınırının Türkiye tarafında bulunan Canbaz İstasyonuna kurduklarını açıkladı.
mask
Haber albümü için resme tıklayın

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip korona virüs (Covid - 19) tedbirleri kapsamında hastalığın kontrol altına alınması amacıyla önemli tedbirler aldıklarını ve bu tedbirlerle birlikte ticaretin sürdürülmesi yönünde de çalışmalar yaptıklarını aktardı. Bu çerçevede, güvenliğinin yüksek olması dolayısıyla demiryolu taşımacılığına talebin önemli ölçüde arttığını kaydeden Bakan Karaismailoğlu, özellikle Orta Asya ile dış ticaret noktasında Bakü-Tiflis-Kars demiryolu hattına yönelik büyük talep artışı yaşandığını bildirdi.

Söz konusu talebi karşılamak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da mevcut yüke ek günlük net 3 bin 500 ton yükün taşınabilmesi için çalışma başlatıldığını açıkladığını hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatları ile bu zor dönemde Bakü-Tiflis-Kars hattının kapasitesini arttıracak çalışmaları hızla tamamladık. Türkiye-Gürcistan sınırına kurulan konteyner aktarma sistemini tamamlayarak faaliyete geçirdik” ifadelerini kullandı.

İLK TREN YOLA ÇIKTI

Gürcistan, Azerbaycan ve Rusya’ya ait hatların ray genişliği ile Türkiye ve Avrupa ülkelerinin genişliğinin farklı olması dolayısıyla vagon aktarması ya da tekerlek takımlarının değiştirilmesi gerektiğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Gürcistan sınırına kurduğumuz konteyner aktarma sistemi ile söz konusu aktarmaları hızlandırdık. Böylece günlük net 3 bin 500 tona kadar kapasiteyi de artırdık. Şu anda aktarma sistemini kullanan ilk trenimiz, Kazakistan ve Azerbaycan’dan yüklenen 15 vagon 27 konteyner içerisinde bin 200 ton maden, tarımsal ürünler ve ferro silikon ham maddesini Mersin, Derince ve Denizli’ye götürmek üzere yola çıkmış bulunuyor” aktarımında bulundu.

DEMİRYOLU HATTINDA 520 BİN TON YÜK TAŞINDI

Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattının Avrupa ile Asya arasında köprü olma özelliğini her geçen gün pekiştirdiğini vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, demiryolu hattından taşınan yük miktarının her geçen gün arttığını kaydederek, şunları aktardı:

“Demiryolu Hattı Türkiye ile dost ve kardeş ülkeler Azerbaycan, Gürcistan, Kazakistan, Türkmenistan, Özbekistan, Kırgızistan, Rusya ve Çin arasındaki ticarette önemli bir rol üstlenmektedir. Bu hattan bu güne kadar 5 bin 250 konteyner içerisinde 240 bin ton ihraç malı, 5 bin 300 konteyner içerisinde 280 bin ton ithal malı veya Avrupa’ya giden transit yük taşındı.”

Ayrıca Bakan Karaismailoğlu, yaşanan gelişmelerin Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattının ne kadar önemli bir yatırım olduğunu da gözler önüne serdiğine dikkat çekti.

(Mevlüt Hasgül/İHA)

Bugün 13:35 TSİ İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Devlet Bahçeli'den böbrek nakli olan Ferdi Tayfur'a "geçmiş olsun" telefonu mask
Devlet Bahçeli'den böbrek nakli olan Ferdi Tayfur'a "geçmiş olsun" telefonu
Ankara'da 25 bin İşçiye Kovid-19 testi uygulanacak mask
Ankara'da 25 bin İşçiye Kovid-19 testi uygulanacak
Sağlık Bakanı Koca sosyal mesafe konusunda uyardı mask
Sağlık Bakanı Koca sosyal mesafe konusunda uyardı
İçişleri Bakanlığı: “15 şehirde kısıtlama sürecek”” mask
İçişleri Bakanlığı: “15 şehirde kısıtlama sürecek””
Nisan ayında siyasette yaşanan gelişmeler mask
Nisan ayında siyasette yaşanan gelişmeler
10. Türk-Rus kara devriyesi icra edildi mask
10. Türk-Rus kara devriyesi icra edildi
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi mask
Ankara'da Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Ankara ve Türkiye'de Günün özet haberleri - 10 Mayıs 2020 mask
Ankara ve Türkiye'de Günün özet haberleri - 10 Mayıs 2020
80 yaşındaki Sıddıka nineye çocuklarından sürpriz kutlama mask
80 yaşındaki Sıddıka nineye çocuklarından sürpriz kutlama
Ankara'da 25 bin İşçiye Kovid-19 testi uygulanacak mask
Ankara'da 25 bin İşçiye Kovid-19 testi uygulanacak
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı mask
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı
Devlet Bahçeli'den böbrek nakli olan Ferdi Tayfur'a "geçmiş olsun" telefonu mask
Devlet Bahçeli'den böbrek nakli olan Ferdi Tayfur'a "geçmiş olsun" telefonu

GALERİ

Mısır’da Kral Abdullah Köprüsü şaşırttı mask
Mısır’da Kral Abdullah Köprüsü şaşırttı
Müşteri gibi geldi, 200 bin liralık yüzük tablasını çaldı mask
Müşteri gibi geldi, 200 bin liralık yüzük tablasını çaldı
ABD’de mahkumlardan serbest kalmak için ilginç yöntem mask
ABD’de mahkumlardan serbest kalmak için ilginç yöntem
Sağlık Bakanlığı: “Son 24 saatte korona virüsten 53 kişi hayatını kaybetti” mask
Sağlık Bakanlığı: “Son 24 saatte korona virüsten 53 kişi hayatını kaybetti”
Sarıyer sahilinde yunusların muhteşem dansı mask
Sarıyer sahilinde yunusların muhteşem dansı
Ankara ve Türkiye'de Gündem Haberler - 12 Mayıs 2020 mask
Ankara ve Türkiye'de Gündem Haberler - 12 Mayıs 2020
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL