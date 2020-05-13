10 yıl önce bugün neler oldu - 13 Mayıs 2020

CHP’DEN ANAYASA MAHKEMESİ’NE İPTAL BAŞVURUSU

CHP Grup Başkanvekili Hakkı Suha Okay, Anayasa değişikliğinin iptali için yarın Anayasa Mahkemesi’ne başvuracaklarını belirterek, başvuru dilekçesine aralarında Mesut Yılmaz’ın da bulunduğu 111 milletvekilinin imza verdiğini açıkladı.

AĞRI-VAN KARAYOLU ULAŞIMA AÇILDI

Ağrı’da etkili olan sağanak yağış sonrası taşan murat nehri Ağrı ile Hamur, Tutak, Patnos ilçelerini bağlayan yolda ulaşımın kapanmasına neden olmuştu.

Sel sonrası güneşli havanında etkisi ile Murat nehri eski haline gelirken, karayolları ekipleri tahrip olan yolları onararak yolu ulaşıma yeniden açtı. Hamur Burgulutaş mevkiinde çalışmalar sürerken, sürücüler bozuk yollarda hayli zorlannıyor.

AZERBAYCAN’DA SEL FELAKETİ

Azerbaycan’ın Sabirabad kentinde günlerdir süren sel felaketi bölge halkını tehdit etmeye devam ediyor.Bölgeye getirilen yüzlerce kurtarma ekibinin yoğun çalışmalarına rağmen, Araz ve Kür nehirlerinden taşan sular civardaki köyleri tehdit etmeye devam ediyor. Yedi gün süren çakışmaların ardından Sabirabad’ın Bayramlı köyünde yıkılan bent tekrar inşa edilerek suyun akış yönü değiştirildi.

Mürseli ve Ulacalı köylerinde yıkılan bendi yeniden inşa çalışmaları ise devam ediyor.

Bentte açılan deliklere beton parçaları taşıyan yüzlerce kamyon, Mürseli köyünün yakınlığında uzun kuyruklar oluşturuyor. 500’den fazla evin sulardan zarar gördüğü, bazı evlerin tamamen sulara gömüldüğü Mürselli köyünde hayat durma noktasına geldi.

Köydeki tüm hayvanlar telef olurken, tarımcılığın da tamamen yok olduğu bildirildi. Halk perişan halde, çadırlarda ve komşu köylerdeki yakınlarının evlerine sığınmış durumda.

VİRANŞEHİR’DE 63 ÇİFTİN NİKÂHI KIYILDI

Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Sosyal Destek programı tarafından desteklenen, Şanlıurfa Valiliği ve Viranşehir Kaymakamlığı tarafından başlatılan nikahsız çift kalmasın projesi kapsamında Viranşehir ilçesinde toplu nikah töreni düzenlendi.

Törende 63 çiftin nikahı kıyıldı.

(İHA)