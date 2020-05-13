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19 Mayıs coşkusu dijital ortamda yaşanacak

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası etkinliklerini bu yıl korona virüs salgını nedeniyle meydanlarda değil, interaktif olarak dijital ortamda kutlayacak.
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayram ile 15 - 21 Mayıs Gençlik Haftasında yer aldığı özel günler için kutlama programı hazırladı. Bu yılki kutlama, faaliyet ve etkinlikler, pandemi sonucunda ortaya çıkan şartlar ve ihtiyaçlar neticesinde şekillenen daha farklı bir konsept ve yöntem doğrultusunda yürütülecek. Bu süreçte gerçekleştirilecek faaliyetlerin odak noktasını gençler ve sporcularla doğrudan, güçlü ve yüksek etkileşime olanak tanıyan interaktif uygulamalar ve içerikler oluşturacak.

Bakanlık, Mayıs ayını kapsayacak bu faaliyetlerle oluşturulacak coşkunun, son dönemde yaşanan gelişmelerin gençler başta olmak üzere ülke genelinde yaşattığı negatif ruh halinin bertaraf edilmesini amaçlıyor.

FAALİYETLERİN ANA MECRASI GEÇMİŞ YILLARIN AKSİNE DİJİTAL MECRALAR OLACAK

Bu yılki etkinlik ve faaliyetlerin ana mecrası geçmiş yıllardaki saha faaliyetlerinin aksine dijital mecralar olacak. Bakanlık sosyal medya hesaplarında milli mücadele ruhu ve Gençlik ve Spor Bayramı hakkında bilgilendirici içeriklerin yayınlanırken, yarışmalar, söyleşiler, konserler gibi gençlerin katılımını sağlayan interaktif etkinlikler gerçekleştirilecek.

Gençlerin, Bakanlık ve Gençlik ve Spor Bayramı ile ilgili düşüncelerini paylaşabileceği etkinlik ve içerikler hazırlanacak. Spor ve hareketliliğe teşvik amacıyla farklı konsept ve kurgularla hazırlanan içerikler sosyal medyadan yayınlanacak.

Mevcut şartların uygun olması durumuna bağlı olarak kısıtlı sayıda saha etkinlikleri de yapılacak.

GENÇLİK HAFTASI

Gençlik Haftası kapsamında ilk olarak, 15 Mayıs Cuma günü Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun başkanlığında Anıtkabir ziyareti gerçekleştirilecek. Gençlik haftasında Gençlik ve Spor Bakanlığı, korona virüs salgını tedbirleri nedeniyle evde kalınan günlerde, başlattığı Online Genç Ideathon, kahramanlara mektup ve her ev bir şiir, satranç ve kültür sanat yarışmalarının sonuçları açıklanacak. Hafta boyunca ayrıca, dijital ortamda kültür, sanat, spor alanında bir çok etkinlik gerçekleştirilecek.

19 MAYIS’TA ANITKABİR’DE TÖREN YAPILACAK

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla resmi tören, 19 Mayıs Salı günü Anıtkabir’de düzenlenecek. Bakan Kasapoğlu başkanlığındaki heyet Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakacak ve saygı duruşunda bulunacak.

Ardından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu video konferans yöntemiyle gençlerle buluşacak. Aynı gün stadyumlarda İstiklal Marşı okunacak.

"GENÇLERİMİZLE GELECEĞE YÜRÜMEKTEN GURUR DUYUYORUM"

Bakan Kasapoğlu, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın bu yıl ülkemiz ve dünyanın çok kritik bir süreçten geçtiği bir dönemde kutlanacağına işaret etti.

Korona virüs salgını nedeniyle bu yıl, cumhuriyetimize, istiklalimize, hukuka, demokrasiye sadakatle sahip çıkan gençlerle meydanlarda bir arada olamayacağını, ancak bu coşkuyu gençlerle birlikte farklı platformlarda yaşayacaklarını kaydeden Bakan Kasapoğlu, "Biz, ülkemizin değerlerine sımsıkı bağlı gençlerle geleceğe yürümekten gurur duyuyoruz" dedi. Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Ülkemiz ve dünyanın içinden geçtiği bu önemli ve kritik süreçte topyekün bir sınav veriyoruz. ‘En büyük varlığımız, en büyük imkanımız’ olan gençlerimiz, her alanda olduğu gibi korona virüsle mücadelede de Vefa Destek Gruplarıyla olsun, gençlik merkezlerimizde siperli maskeler üreterek olsun ‘biz de varız’ dediler. Bu vesileyle gençlerimize bu süreçteki gayretleri ve fedakarlıkları nedeniyle teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki yıl 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramını aynı coşkuyla meydanlarda kutlayacağız."

( Yunus Emre Kartal/İHA)

Bugün 14:20 TSİ İHA Ankara- Gündem

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