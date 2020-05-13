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"Hayallerde engel yoktur"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı paylaşımda işaret diliyle "Hayallerde engel yoktur" mesajı verdi.