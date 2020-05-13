Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Engelliler Haftası münasebetiyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Selçuk, paylaştığı video ile işaret dilinde, "Engelliler Haftası kutlu olsun. Hayallerde engel yoktur. Sizleri seviyorum" dedi.
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"Hayallerde engel yoktur"
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Engelliler Haftası dolayısıyla yaptığı paylaşımda işaret diliyle "Hayallerde engel yoktur" mesajı verdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz