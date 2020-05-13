Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 16:45 TSİ- Belediyeler G: Bugün 16:46 TSİ

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'ten Çocuklara Uçurtma Sürprizi

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek koronavirüs salgını nedeniyle günlerdir dışarı çıkamayan 0-14 yaş gurubu ile parklarda buluştu.
mask

GÖLBAŞINDA ÇOCUKLARA UÇURTMA SÜRPRIZI

40 gün sonra park ve bahçelerle buluşan çocuklara sürpriz yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek çocukların mutluluğuna ortak oldu. Günler sonra Gölbaşının boş kalan parklarından Atatürk Sahil Parkında keyfini çıkaran minikler güneşli havanın tadını çıkarırken sürprizle karşılaştı.

Başkan Ramazan Şimşeki karşılarında sürprizle gören çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Çocukların sevincine ortak olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Ramazan Şimşek çocuklara uçurtma hediye ederek 40 gün sonunda gelen mutluluk. Parklar çocuklarımızın kahkahaları ile güzel. Sizler evlerinizde zaman geçirirken bizlerde sizler için parkları ve bahçelerimizi düzenledik. Uçurtmalarınızın Gölbaşı semalarını renklendireceği günü iple çekiyoruz. Sizler yarınımızın temini geleceğimizin ışıklarısınız ifadelerini kullandı.

Gölbaşılıların sevgi ve ilgisiyle karşılanan Ramazan Şimşek halkın beklentilerini ve isteklerini de dinledi. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için her zaman telefonun ucunda olduklarının hatırlatmasını yapan Şimşek Paylaşım Noktasının çalışmalarını hızlandırdığını kaydetti.

Bugün 16:45 TSİ Ankara- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Sınavlara hazırlık sürecinde öğrencilere altın değerinde tavsiyeler mask
Sınavlara hazırlık sürecinde öğrencilere altın değerinde tavsiyeler
Altındağ engelleri kaldırıyor mask
Altındağ engelleri kaldırıyor
Covid-19 mücadelesine Gölbaşı Belediyesi’nden drone çözümü mask
Covid-19 mücadelesine Gölbaşı Belediyesi’nden drone çözümü
Pursaklar Belediyesi'nden kuaför ve berberlere Hijyen Destek Paketi mask
Pursaklar Belediyesi'nden kuaför ve berberlere Hijyen Destek Paketi
Sincan’ın parkları 20 yaş altı için hazır mask
Sincan’ın parkları 20 yaş altı için hazır
Çankaya kadınlara destek olmaya devam ediyor mask
Çankaya kadınlara destek olmaya devam ediyor
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi mask
Ankara'da Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Ankara ve Türkiye'de Günün özet haberleri - 10 Mayıs 2020 mask
Ankara ve Türkiye'de Günün özet haberleri - 10 Mayıs 2020
80 yaşındaki Sıddıka nineye çocuklarından sürpriz kutlama mask
80 yaşındaki Sıddıka nineye çocuklarından sürpriz kutlama
Ankara'da 25 bin İşçiye Kovid-19 testi uygulanacak mask
Ankara'da 25 bin İşçiye Kovid-19 testi uygulanacak
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı mask
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı
Devlet Bahçeli'den böbrek nakli olan Ferdi Tayfur'a "geçmiş olsun" telefonu mask
Devlet Bahçeli'den böbrek nakli olan Ferdi Tayfur'a "geçmiş olsun" telefonu

GALERİ

Mısır’da Kral Abdullah Köprüsü şaşırttı mask
Mısır’da Kral Abdullah Köprüsü şaşırttı
Müşteri gibi geldi, 200 bin liralık yüzük tablasını çaldı mask
Müşteri gibi geldi, 200 bin liralık yüzük tablasını çaldı
ABD’de mahkumlardan serbest kalmak için ilginç yöntem mask
ABD’de mahkumlardan serbest kalmak için ilginç yöntem
Sağlık Bakanlığı: “Son 24 saatte korona virüsten 53 kişi hayatını kaybetti” mask
Sağlık Bakanlığı: “Son 24 saatte korona virüsten 53 kişi hayatını kaybetti”
Sarıyer sahilinde yunusların muhteşem dansı mask
Sarıyer sahilinde yunusların muhteşem dansı
Ankara ve Türkiye'de Gündem Haberler - 12 Mayıs 2020 mask
Ankara ve Türkiye'de Gündem Haberler - 12 Mayıs 2020
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL