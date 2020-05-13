Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek'ten Çocuklara Uçurtma Sürprizi

GÖLBAŞINDA ÇOCUKLARA UÇURTMA SÜRPRIZI

40 gün sonra park ve bahçelerle buluşan çocuklara sürpriz yapan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek çocukların mutluluğuna ortak oldu. Günler sonra Gölbaşının boş kalan parklarından Atatürk Sahil Parkında keyfini çıkaran minikler güneşli havanın tadını çıkarırken sürprizle karşılaştı.

Başkan Ramazan Şimşeki karşılarında sürprizle gören çocukların mutluluğu görülmeye değerdi. Çocukların sevincine ortak olmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getiren Ramazan Şimşek çocuklara uçurtma hediye ederek 40 gün sonunda gelen mutluluk. Parklar çocuklarımızın kahkahaları ile güzel. Sizler evlerinizde zaman geçirirken bizlerde sizler için parkları ve bahçelerimizi düzenledik. Uçurtmalarınızın Gölbaşı semalarını renklendireceği günü iple çekiyoruz. Sizler yarınımızın temini geleceğimizin ışıklarısınız ifadelerini kullandı.

Gölbaşılıların sevgi ve ilgisiyle karşılanan Ramazan Şimşek halkın beklentilerini ve isteklerini de dinledi. İhtiyaç sahibi vatandaşlar için her zaman telefonun ucunda olduklarının hatırlatmasını yapan Şimşek Paylaşım Noktasının çalışmalarını hızlandırdığını kaydetti.