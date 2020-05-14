Çankaya Belediyesi'nden 19 Mayıs’a Özel Nutuk

Çankaya Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 101. yıldönümünde ilçe sakinlerine çok anlamlı bir hediye veriyor. Atatürk’ün büyük eseri Nutuk, emlak ve çevre temizlik vergisi ödeme noktalarından temin edilebiliyor.

Çankaya Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını çok anlamlı bir hediye ile kutluyor. Ülkemizi ve dünyayı etkisi altına alan salgın hastalık dolayısıyla zorunlu olmadıkça evlerinden çıkamayan vatandaşlara evlerinde kalacakları sürede okumaları için Nutuk hediye ediyor.

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramının 101. yıldönümünü yaşayacağımız 19 Mayıs öncesi belediyenin Hoş Geldiniz Masası olmak üzere tahsilat bürolarına gelen vatandaşlara ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün kaleme aldığı Nutuk hediye ediliyor.

Çocukların bayramı olan 23 Nisan’ın 100. yılında 100 bin çocuk kitabı ile Türk bayraklarını çocuklarla buluşturan Çankaya Belediyesi büyükleri de unutmadı. İlçe sakinlerinin evde kaldıkları süre boyunca Nutuk’u okuyarak hoşça vakit geçirmelerini sağlayan Çankaya Belediyesi tahsilat bürolarına gelen vatandaşlara çok özel bir armağan sundu.

Çankaya Belediyesinin hediye ettiği Nutuk kitaplarının temin edilebileceği adresler ise şunlar:

Merkez: Çankaya Belediyesi Hizmet Binası Ziya Gökalp Cad. No: 11 Kızılay 458 89 00

Dikmen Tahsilat Bürosu: İlke Cad. No:1 Sokullu Çankaya Evi içi – 481 21 36

Yıldız Tahsilat Bürosu: Çankaya Yıldız Mah. Artım Sok. Yıldız Semt Pazarı İçi - 441 66 54

Emek Tahsilat Bürosu: Emek Mah. 28. Cad. No:2 Semt Pazarı İçi - 215 76 99

Küçükesat: Bülbülderesi Caddesi Esat Çankaya Evi içi

Çayyolu Tahsilat Bürosu: Ahmet Taner Kışlalı Mahallesi Banga Bandhu Şeyh Mucibur Rahman Bulvarı Özçelik İş Merkezi No:94 Kat 4 - 235 93 87

Yüzüncü Yıl Tahsilat Bürosu:100.Yıl Çankaya Evi içi 1534. Sokak ile 1524. Sokak Kesişimi.