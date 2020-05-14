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14 Mayıs 2020- Belediyeler

Ankara Mamak Botanik Bahçesine Dönüştü

Mamak Belediyesi, çevre düzenleme ve güzelleştirme adına yaptığı mevsimlik çiçek dikim çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Mamak Belediyesi, çevre düzenleme ve güzelleştirme adına yaptığı mevsimlik çiçek dikim çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Çiçeklendirme çalışmaları sonucu ilçe merkezi botanik bahçesine dönüştü. Yeşillendirme çalışmalarına büyük önem verdiklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, vatandaşlardan dikilen mevsimsel çiçeklerin korunması konusunda destek beklediklerini kaydetti. Köse,  “Her yıl ilçemize yüz binlerce çiçek dikimi gerçekleştiriyoruz. Sezonluk gerçekleştirilen çalışmalarla ilçemiz rengârenk” dedi.

Mamak rengârenk

Yaz sezonunun gelmesiyle birlikte çalışmalarını hızlandıran Mamak Belediyesi, parklar, muhtarlıklar, sağlık ocakları, aile merkezleri, belediye önü, kavşak, refüj başta olmak üzere, ilçenin çeşitli yerlerinde peyzaj düzenlemesi ve diktiği çiçeklerle ilçeyi adeta bir renk cümbüşüne döndürdü. İlçeye büyük güzellik katan çiçekler, çevreye yaydıkları güzel kokularla da vatandaşların beğenisini kazanıyor. Mamak’a estetik bir kimlik kazandırma çalışması kapsamında toplamda 250 bin menekşeyi toprakla buluşturan Mamak Belediyesi, 100 bin mevsimlik çiçek dikimi daha gerçekleştirecek. Bu kapsamda petunya,  top kadife, horozibiği, aslanağzı, gazanya, begonya, mine, alisyum, menekşe, yıldız ve ateş çiçekleri ile ilçeyi rengârenk yapacak.
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14 Mayıs 2020 Ankara/ Mamak- Belediyeler

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