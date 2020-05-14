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Çankaya’dan gençlere 19 Mayıs armağanı: “Akıllı Sınav”

Çankaya Belediyesi, 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak YKS öncesi Çankayalı gençlere online “Akıllı Sınav” yapacak.

Elif Duman
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Çankaya Belediyesi, 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak YKS öncesi Çankayalı gençlere online “Akıllı Sınav” yapacak. Çankayalı gençler, TYT ve AYT olmak üzere yapılacak iki sınava ya da tek sınava 15-26 Mayıs 2020 tarihleri arasında ücretsiz başvuru yapabilecek. Sınava katılım 10.000 kişi ile sınırlı olacak.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen: “Akıllı Sınav ile YKS sınavına evlerinde hazırlanan gençlerimize online sınav desteği veriyoruz. Bu sınav gerçek YKS formatında olacak, değerlendirme sonucunda gençlerimiz hangi konularda yeterli hangi konularda eksik olduklarını görecekler. Ücretsiz yapılacak bu sınav gençlerimize 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı armağanı olsun”

Çankaya Belediyesi, 27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılacak YKS öncesi Çankayalı gençlere online “Akıllı Sınav” yapacak. Çankayalı gençler, TYT ve AYT olmak üzere yapılacak iki sınava ya da tek sınava ücretsiz başvuru yapabilecek. Online sınava katılmak isteyen Çankayalı gençler, akillisinav@cankaya.bel.tr e-posta adresine ad, soyad, TC kimlik numarası, ikamet adresi ve e-posta adresi ile başvuruda bulunabilecek. TYT sınavı 30 Mayıs 2020 cumartesi 09.00-22.00, AYT sınavı 31 Mayıs 2020 Pazar 09.00-22.00 saatleri arasında yapılacak. Sınav sonuçları 1 Haziran 2020’de duyurulacak. Öğrencilerin bu saat dilimlerinde istedikleri saatte girebilecekleri sınavın sonuçları 1 Haziran 2020’de duyurulacak.

SINAV YKS SÜRECİNDE YOL GÖSTERİCİ OLACAK

Gençlerin, dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde kalarak geleceklerini belirleyecek sınava hazırlanmak zorunda olduklarını, bu süreçte kendilerine gerçek YKS formatında deneme sınavı imkanı sunma amacı taşıdıklarını kaydeden Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Akıllı Sınav ile YKS sınavına evlerinde hazırlanan gençlerimize online sınav desteği veriyoruz. Bu zor dönemde, evde kalarak eğitim ve öğretime devam ettiklerini biliyor ve sürecin zorluklarını gözlemliyoruz. Akıllı Sınav, gerçek YKS formatında Karacan eğitim kurumu olacak, değerlendirme sonucunda gençlerimiz hangi konularda yeterli hangi konularda eksik olduklarını görecekler. Online deneme sınavı sonunda gençlerimiz performanslarını ve akranları arasında yerini görme imkanı bulacak. Bu deneme sınavıyla ortaya çıkacak verileri uzmanlar kapsamlı bir şekilde tek tek yorumlayarak öğrencilerle paylaşacak. Bu da YKS sürecinde yol gösterici olacaktır” açıklamalarında bulundu.

AKILLI SINAV SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Sınava katılmak isteyen öğrenciler, akillisinav@cankaya.bel.tr e-posta adresine katılmak istedikleri sınavları belirterek ad, soyad, TC kimlik numarası, ikamet bilgileri ile başvuru yapabilecekler. Bilgiler, Kişisel Bilgilerin Korunmasına dair yasal düzenlemeler çerçevesinde, bu deneme sınavı dışında herhangi bir yerde kullanılmayacak. 15-26 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacak başvurular sonunda sınavı yapacak kurum tarafından e-posta adreslerine, 30 Mayıs 2020 tarihinde aktif hale gelecek ve iki gün geçerli olacak online sınava giriş şifresi ve sınav modülü bilgisi gönderilecek. Sınav sonuçları eğitim kurumu tarafından ayrıntılı değerlendirilerek, 1 Haziran’da öğrencilere iletilecek.  
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Bugün 09:26 TSİ Ankara/ Çankaya- Belediyeler

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