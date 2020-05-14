Müfettiş alımı başvuruları başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı sözlü sınav ile yaklaşık 20 müfettiş ile başmüfettiş alımı yapacak.

Bakanlık, 26 Mart 2020 tarihi itibariyle genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine mesleğe özel yarışma sınavıyla giren ve belirli bir yetiştirme programı sonrasında yeterlilik sınavına tabi tutulanlar arasından naklen en fazla 20 müfettiş ve başmüfettiş alımı yapacak.

Başvuruları 22 Mayıs mesai bitiminde tamamlanacak olan alımlara ilişkin sözlü sınav 8-12 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Adaylar başvurularını Hacı Bayram Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi (Eski Sayıştay Binası), No: 4, A Blok, Ulus- Altındağ/ Ankara adresindeki Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının hizmet binasına şahsen ya da Başkanlığın teftiskurulu@ktb.gov.tr adresinden elektronik posta yolu ile yapabilecek.

Adayların müfettiş, denetçi ve kontrolör kadrolarında, yardımcılık ya da stajyerlikte geçen süreler de dâhil olmak üzere en az 5 yıl görev yapmaları ya da bu çalışma süresine sahip olmak kaydıyla bu unvanları daha önce hak etmiş olmaları gerekiyor.