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Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden online bahçıvanlık rehberi

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar için bahçıvanlıkla ilgili her türlü bilgiyi evlere taşıyor.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ve balkonunda, bahçesinde bitki yetiştiren vatandaşlar için “Pratik Bahçıvanlık Rehberi” hazırladı. Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde online olarak yayınlanan ve 16 fasikülden oluşan rehberde, amatör veya profesyonel olarak toprakla uğraşan vatandaşlara A’dan Z’ye bitki yetiştiriciliğine dair pratik bilgiler sunuluyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşlar için bahçıvanlıkla ilgili her türlü bilgiyi evlere taşıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan ve online olarak yayınlanan “Pratik Bahçıvanlık Rehberi” Büyükşehir Belediyesi internet sitesine konuldu.

BAŞKAN YAVAŞ’TAN MESAJ VAR

Bahçıvanlık Rehberi’nde vatandaşlara seslenen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Başkent’te çevresel değerlere sahip çıkmak istediklerinin altını çizerek, Başkent’i marke şehir haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

“Doğal mirasımıza sahip çıkarak, halkın yaşam kalitesini yükseltecek hizmetleri Ankara’mıza sunma misyonumuzla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz” diyen Başkan Yavaş, şu mesajları verdi:

“Çevre ve Peyzaj Akademisi öncülüğünde hazırlanan pratik bahçıvanlık rehberinden yararlanarak siz değerli vatandaşlarımızın da kendi yaşam alanlarınızda yapacağınız uygulamalarla Başkentimizin yeşil alan bütünlüğüne katkı sağlayacağınıza inanıyoruz. Ankara’yı dünya başkentleriyle yarışır hale getirmek için hep birlikte çalışacağız.” 

Sokağa çıkma yasağının olduğu günlerde de evlerinin balkonunda, terasında ve bahçelerinde amatör veya profesyonel olarak toprakla uğraşan vatandaşlar için pratik bilgilerin yer aldığı Bahçıvanlık Rehberi 16 fasikülden oluşuyor.

SALON BİTKİLERİNDEN BAHARAT BAHÇESİNE  

Büyükşehir Belediyesi resmi internet adresi “ankara.bel.tr” üzerinden ulaşılabilen Bahçıvanlık Rehberinde;

-Çevre Bilgisi,

-Toprak Bilgisi,

-Bitki Bilgisi,

-Bitki Dikim Teknikleri,

 Salon Bitkileri,

-Bahçe Çiçekleri,

-Fidan Üretim Teknikleri,

-Çim Alan Tesisi,

-Peyzaj Planlama ve Tasarım Bilgisi, Budama Teknikleri,

-Bitki Koruma, Sulama,

-Gül Yetiştiriciliği,

-Sebze Yetiştiriciliği,

-Meyve Yetiştiriciliği,

-Baharat Bahçesi ve Bitkileri başlıklarıyla ayrıntılı bilgiler yer alıyor.

BİTKİ YETİŞTİRİCİLİĞİNE YÖNELİK PÜF NOKTALAR

Online olarak herkesin evinden ya da iş yerinden okuyabileceği Pratik Bahçıvanlık Rehberi’nin toprakla uğraşmayı seven tüm doğaseverler için önemli bir kaynak oluşturduğunu vurgulayan Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı Hasan Muhammet Güldaş, şu bilgileri verdi:

“Koronavirüs salgınıyla uğraştığımız bu günlerde vatandaşlarımızın evlerinde canları sıkılıyor. Biz de bu sıkıntıyı biraz olsun hafifletmek için uzman arkadaşlarımızla 16 fasiküllük bir rehber hazırladık. Bu rehberimizi şimdilik online olarak yayınladık. Vatandaşlarımız bu rehberde; iç mekanlarda, balkonlarında, teraslarında ve bahçelerinde yetiştirebilecekleri süs bitkileri, sebzeler, meyveler, ıtri ve tıbbi bitkilere yönelik bilgiler bulacak. Bu bitkilerin nasıl yetiştirileceği ve bakımları hakkında bilgilere kolaylıkla ulaşabilecek. Birçok püf noktasının anlatıldığı rehberde, toprakla vakit geçirenler için özel bir rehber hazırlamaya çalıştık. Umarım vatandaşlarımız beğenir.”
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