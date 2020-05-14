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Bakan Pakdemirli’den 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü mesajı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, “Son 18 yılda çiftçilerimize toplam 310 milyar lira tarım desteği ödemesi yaptık.Bu yıl da çiftçilerimize toplamda 22 milyar lira destek sağlayacağız. 2020 yılının ilk üç ayında toplam destek ödemesinin yüzde 56’lik kısmı olan 12,4 milyar lirayı çiftçilerimizin hesabına yatırdık” dedi.
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebetiyle ilgili mesaj yayınladı. Bakan Pakdemirli, mesajında tarımın, her zamankinden çok daha önemli ve stratejik sektör haline geldiğini vurguladı.

Gıdanın ana kaynağı olan tarımın birçok sektöre de hammadde sağladığını belirten Pakdemirli,” Çin’de başlayıp tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs salgını, gıdanın ülkeler için adeta bir milli güvenlik meselesi olduğunu göstermiştir.Bakanlık olarak bu önemin farkındayız ve tarımsal politikalarımızı bu bilinçle oluşturup hayata geçiriyoruz. Salgın sürecinde tarımsal üretimimizin aksamaması ve çiftçilerimizin mağduriyet yaşamaması için birçok tedbiri hayata geçirdik, geçirmeye de devam ediyoruz. Karşı karşıya kaldığımız bu zor süreçte çoğu ülke gıdaya erişim konusunda sıkıntılar yaşarken ülke olarak aldığımız önlemlerle tarımsal üretim ve gıda tedarik zincirinde hiçbir sıkıntı yaşamadık. Bu da kendi kendimize yeterliliğimizin bir göstergesidir.

Çiftçilerimize uzaktan eğitim ve danışmanlık hizmetini uygulamaya koyduk. Ayrıca, üreticilerimizi koruyacak ve destekleyecek olan Dijital Tarım Pazarı (DİTAP) platformumuzu devreye aldık. Hasat öncesi alım fiyatlarını açıklayarak üreticilerimizi sevindirdik. Sadece tarımsal üretime değil, üretilen ürünlerin kolayca işlenmesi, katma değerli hale getirilmesi ve pazarlanması için de kırsal kalkınma yatırımlarına destek sağlıyoruz. Çiftçilerimizi, üreticilerimizi sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tuttuk” ifadelerini kullandı.

Son 18 yılda çiftçilere toplam 310 milyar lira tarım desteği ödemesi yaptıklarını aktaran Pakdemirli, şu ifadeleri kaydetti:

” Bu yıl da çiftçilerimize toplamda 22 milyar lira destek sağlayacağız. 2020 yılının ilk üç ayında toplam destek ödemesinin yüzde 56’lik kısmı olan 12,4 milyar lirayı çiftçilerimizin hesabına yatırdık. Tarımsal üretimde verimin artması ve çiftçilerimizin daha fazla kazanç elde etmesi için 565 yeni baraj inşa ettik, 6,6 milyon hektar araziyi tarımsal sulamaya açtık. Bu sayede tarımsal hasılamız yüzde 645 artışla 275 milyar liraya ulaştı. Tarımsal ihracatımız ise 18 milyar dolara çıktı. Tarım ve gıdada dış ticaret fazlamız 5,3 milyar dolar oldu. Tarımda net ihracatçı bir ülke konumuna yükseldik. Yine hayvancılıkta da 48,5 milyon küçükbaş hayvan varlığı ile Avrupa’da birinci, 17,9 milyon baş büyükbaş hayvan varlığı ile ikinci, 23 milyon tonluk süt üretimi ile üçüncü sırada yer alıyoruz. Bugün ülkemiz; tarımsal gayri safi milli hasılası açısından Hollanda, İspanya Fransa gibi tüm Avrupa ülkelerini geride bırakarak, 48 milyar dolarlık tarımsal GSYH ile Avrupa’da lider konumda bulunuyor. Tarımda yakaladığımız bu başarı hiç şüphe yok ki; yaz kış demeden çalışan, emek veren, alın teri döken, eli nasırlı çiftçilerimiz sayesindedir. Çünkü biz savaş dönemlerinde bile tarımsal üretimi bırakmayarak kendi kendini doyurabilmiş bir milletiz. Geçmişte olduğu gibi bugün de çiftçilerimiz bağında, bahçesinde ve tarlasında yağmur çamur demeden emekleriyle sofralarımızı bereketlendirmeye devam ediyor. Çiftçilerimiz yeter ki üretsinler; ekimden hasada kadar tarımsal üretimin her aşamasında, onların yanındayız ve olmaya da devam edeceğiz. Onların bu ülke için verdiği emek ve alın teri her zaman kutsaldır. Bu vesileyle ülkemiz için üreten, hizmet eden tüm çiftçi kardeşlerimin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü’nü kutluyor, bereketli, bol kazançlı, sağlıklı bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum.”

(Neşra Durmaz/İHA)

Bugün 10:40 TSİ İHA Ankara- Gündem

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