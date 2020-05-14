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AB mali yardımında 2021-2027 yıllarını kapsayan üçüncü dönem başlıyor

AB mali yardımları çerçevesinde AB’ye katılım öncesi yardım aracının 2021-2027 yıllarını kapsayan üçüncü dönemi (IPA III) çalışmaları, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı başkanlığında tüm bakan yardımcılarının katılımı ile 13 Mayıs’ta yapılan dijital toplantı ile başladı.
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IPA’nın yeni dönem çalışmalarını başlatmak amacıyla 13 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen Mali İşbirliği Koordinasyon Kurulu toplantısında, IPA’nın 2021-2027 yıllarını kapsayacak yeni dönemi hakkında AB Başkanlığı tarafından bakanlıklara bilgi verildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, toplantıda Komisyonun IPA’nın 2021-2027 yıllarını kapsayacak yeni dönemi için yedi aday ülkeye yaklaşık 14 milyar avroluk bir bütçe ayırdığını ve ülke tahsisatlarının olmayacağı bu yeni dönemde performansa dayalı rekabetçi bir programlama sürecin yürütüleceğini ifade ederek, IPA III dönemi fonlarından azami ölçüde yararlanmak amacıyla ulusal ve AB uyum öncelikleri ile azami ölçüde uyumlu ve hemen uygulamaya geçebilecek olgun projeler geliştirilmesi için tüm bakanlıklar ile uyum içinde çalışmaya başlanıldığına vurgu yaptı.

IPA FONLARI NEDİR

Avrupa Birliği tarafından sağlanan hibe nitelikli IPA fonları, Türkiye’nin AB müktesebatına uyumu ve uygulamasına yönelik kapasitesinin geliştirilmesi ile ekonomik ve sosyal uyuma yönelik kapasitelerinin oluşturulması hedefleri çerçevesinde yürütülen proje ve programlar vasıtasıyla kullanılmaktadır. Bu kapsamda Türkiye, bir aday ülke olarak 2002-2020 yılları arasında demokrasi ve yönetişim, hukukun üstünlüğü ve temel haklar, çevre ve iklim eylemi, ulaştırma, enerji, rekabet edebilirlik ve yenilikçilik, eğitim, istihdam ve sosyal politikalar, tarım ve kırsal kalkınma alanındaki muhtelif projeler ve programlar vasıtasıyla toplam 9,3 milyar avro kadar kaynak kullandı.

(İrfan Çalışkan/İHA)

Bugün 11:20 TSİ İHA Ankara- Gündem

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