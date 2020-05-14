10 yıl önce bugün neler oldu - 14 Mayıs 2020

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TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN 22 ANLAŞMA İMZALADI

Yunanistan’ın başkenti Atina’da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu’nun başkanlığında Yüksek Düzey Stratejik İşbirliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantı sonrası Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu ortak bir basın toplantısı düzenledi.

16 YAŞINDAKİ EHLİYETSİZ SÜRÜCÜ KAFEYE DALDI

İzmir’in Konak ilçesi Alsancak semti Birinci Kordon’da, otomobille geri geri gelen 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü kontrolü kaybederek kafede oturanların arasına daldı.

Kafeteryanın müşterileri sağa sola kaçışırken, otomobil, sundurma direğine çarparak güçlükle durdu. Kazada biri polis memuru 3 kişi yaralandı.

Ehliyetsiz sürücü, kafe görevlileri ve çevredeki vatandaşlar tarafından dövülmek istendi. Kısa sürede olay yerine giden polis, sürücüyü kurtarıp Alsancak Karakolu’na götürdü.

UĞUR BÖCEKLERİ ELAZIĞ’I İSTİLA ETTİ

Elazığ’da son günlerde artan uğur böcekleri halk arasında tedirginlik yarattı. Milyonlarca uğur böceği Hazar gölü kıyısında adeta kırmızı bir şerit oluştururken yetkililer uğur böceklerinin hiçbir zararının olmadığını aksine faydaları olduğunu söyledi.

DİDİM AÇIKLARINDA ÖLÜ FOK BULUNDU

Aydın’ın Didim ilçesi açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından ölü bir yavru Akdeniz foku bulundu.

Güvenlik güçlerinin denizde bulduğu ölü fok otopsi yapılmak üzere Bodrum’da getirildi.

İlk incelemesinde herhangi bir darbeye rastlanmadığı belirtildi.

1 metre 20 santim boyunda ve 80 kilogram ağırlığındaki Akdeniz fokunun ölüm nedeni otopsi sonucu belli olacak.

İSTANBUL’DA UŞAK TANITIM GÜNLERİ

Uşak Valiliği’nin himayesinde gerçekleştirilen "Uşak İli Tanıtım Günleri" etkinliği Taksim’de başladı.

Taksim Metrosu girişinde bulunan sergi salonunda gerçekleştirilen açılış törenine, Uşak Valisi Özdemir Çakacak ile kent protokolü katıldı. Yöresel halk oyunlarının sergilendiği etkinliğe vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

(İHA)