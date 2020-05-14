Yaralı baykuş yaşama tutundu

Artık özgürce uçabiliyor

Kahramankazan Belediyesi ekipleri, kanadından yaralanmış ve uçamayacak halde buldukları bir baykuşu tedavi ederek yaşama döndürdü. Tedavisinin ardından eski sağlığına kavuşan baykuş, tekrar özgürce uçabilmesi için doğaya salındı.

Koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasakları ve evde kal çağrılarına uyan vatandaşların sokağa çıkmamaları ardından yiyecek bulmakta güçlük çeken can dostlarımıza düzenli olarak mama ve yem bırakan Kahramankazan Belediyesi, son olarak yaralı halde bulunan bir baykuşu yaşama döndürdü.

Yaralı halde bulundu

Vatandaşlar tarafından yapılan ihbarı değerlendiren Kahramankazan Belediyesi ekipleri, bir baykuşu yaralı halde buldu. Ekipler buradaki ilk müdahalelerinin ardından, baykuşu Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne getirdi. Kanadından yaralandığı belirlenin baykuş, burada veterinerler tarafından tedavi edildi. Tedavisinin ardından bir süre daha merkezde misafir edilen baykuşun, kaybettiği gücünü toplaması sağlandı. Sağlığına kavuşan baykuş, daha sonra yaşam alanına dönmesi için doğaya salındı.

Mama ve yem bırakılıyor

Kahramankazan Belediyesi ekipleri ayrıca, koronavirüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasakları ve evde kal çağrısına uyan vatandaşların evlerinden çıkmamaları üzerine, sokakta ve doğada yaşayan can dostlarımızı da unutmuyor. Ekipler, yiyecek bulmakta zorlanmamaları için can dostlarımızın yaşam alanlarına düzenli olarak mama ve yem bırakıyor.

Dostlarımıza karşı duyarlıyız

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, sokak hayvanlarına ve doğadaki yabani hayvanlara karşı son derece duyarlı olduklarını söyledi. Oğuz, “Bizlere Allah’ın emaneti olan, aynı doğayı ve yaşam alanını paylaştığımız dostlarımız için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Özellikle bu süreçte cadde ve sokakların da boş kalmasıyla dostlarımızın aç kalmamaları için çalışmalarımızı sıklaştırdık. Dostlarımıza düzenli aralıklarla mama, yem ve su bırakıyoruz. Ayrıca, ilçemizin coğrafi yapısı gereği doğada yaşayan dostlarımızla da ilgileniyoruz. Ekiplerimiz son olarak sevimli dostumuz baykuşun yaşama tutunmasını sağladı. Dostumuzun tekrar yaşam alanına dönmesine çok sevindik” diye konuştu.