Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 14:20 TSİ- Gündem

ITUC’den HAK-İŞ’e teşekkür

Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) ve ITUC Asya ve Pasifik Bölge Örgütü (ITUC-AP) gibi uluslararası sendikal kuruluşlar, HAK-İŞ’e Covid-19’a karşı mücadelede sendikal liderliği için teşekkür etti.
mask

Korona virüs salgını ile mücadele sürecinde iş sağlığı ve güvenliği konusunun çalışma hayatı için önemi bir kez daha gündeme geldi. ITUC ve ITUC-AP gibi uluslararası sendikal kuruluşlar, HAK-İŞ’e Covid-19’a karşı mücadelede sendikal liderliği için teşekkür etti. HAK-İŞ’ten yapılan açıklamada, “HAK-İŞ olarak iş sağlığı ve güvenliğini temel insan hakkı olarak görmekteyiz. Bu çerçeve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin konuları bir raporda toplayarak üyesi olduğumuz uluslararası sivil toplum kuruluşlarına da ilettik. Bugüne kadar salgınla mücadele konusunda devletimizin hayata geçirdiği ekonomik ve sosyal tedbirleri, HAK-İŞ olarak sunduğumuz öneri ve talepleri uluslararası kuruluşlar ile periyodik olarak paylaştık. Konfederasyonumuz tarafından hazırlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Raporu’nda Covid-19 hastalığının özellikle sağlık sektöründe çalışanlar için ’meslek hastalığı’ olarak sayılması hususuna değindik. Bu konuda Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu ITUC’un da hükümetlere yaptığı ’Covid-19 meslek hastalığı olarak sayılmalıdır’ çağrısına da raporumuzda yer verdik” denildi.

Raporun üyesi olunan ITUC, ETUC, ITUC-AP ve ILO ile paylaşılmasından sonra ilgili kurumların yöneticilerden olumlu mesajlar geldiği belirtilen açıklamada, ITUC Genel Sekreteri Sharan Burrow’un "Teşekkür ederim ve hepinizi kutluyorum. Bu zor zamanlarda sendika liderliği yapmak çok önemlidir. İş yerlerinin yeniden açılması ile ilgili birtakım ilkeler oluşturmak için çalışıyoruz ve bugüne kadar yapılan en iyi uygulamalardan örnek alıyoruz. Yeni bir sosyal sözleşmenin merkezi olacak bu iyileştirme ve toparlanma yöntemlerini de aklımızdan hiç çıkarmayalım” mesajını kendilerine ilettiği aktarıldı.

ITUC-AP Genel Sekreteri Shoya Yoshida ise, HAK-İŞ’e, “Değerli arkadaşlar bulunduğumuz mevcut durumda hepinizin iyi olmasını umuyorum. Yaptığınız güncellemelerden ötürü çok teşekkür ediyorum ve yaptığınız çalışmalarınızla gurur duyuyorum. Özellikle sağlık çalışanlarını korumak için verdiğiniz emekleri çok takdir ediyorum” mesajını gönderdi.

(Neşra Durmaz/İHA)

Bugün 14:20 TSİ İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şirketler ve çalışanlar ofise dönmeye hazır mı? mask
Şirketler ve çalışanlar ofise dönmeye hazır mı?
Ankara Etimesgut'ta Kızılay'ın kan bağışına yoğun ilgi gösterildi mask
Ankara Etimesgut'ta Kızılay'ın kan bağışına yoğun ilgi gösterildi
Kamu çalışanlarına 18 Mayıs’ta idari izinli verilecek mask
Kamu çalışanlarına 18 Mayıs’ta idari izinli verilecek
"Hayallerde engel yoktur" mask
"Hayallerde engel yoktur"
19 Mayıs coşkusu dijital ortamda yaşanacak mask
19 Mayıs coşkusu dijital ortamda yaşanacak
10 yıl önce bugün neler oldu - 13 Mayıs 2020 mask
10 yıl önce bugün neler oldu - 13 Mayıs 2020
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da 25 bin İşçiye Kovid-19 testi uygulanacak mask
Ankara'da 25 bin İşçiye Kovid-19 testi uygulanacak
Ankara'da Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi mask
Ankara'da Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi
Ankara'da Bomba Anktet! 4 parti barajı aşabiliyor! İşte Son Anket Sonuçları mask
Ankara'da Bomba Anktet! 4 parti barajı aşabiliyor! İşte Son Anket Sonuçları
Ankara'da maske takmadan dolaşmak yasak mı? Maske Takmak zorunlu mu? mask
Ankara'da maske takmadan dolaşmak yasak mı? Maske Takmak zorunlu mu?
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı mask
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı
BB Erzurumspor’da Kovid-19 Şoku! 11 kişi pozitif çıktı mask
BB Erzurumspor’da Kovid-19 Şoku! 11 kişi pozitif çıktı

GALERİ

Tam izolasyonlu tatilin adresi karavanların sayısı artıyor mask
Tam izolasyonlu tatilin adresi karavanların sayısı artıyor
Hırsız çaldı, çocuklar geri getirdi mask
Hırsız çaldı, çocuklar geri getirdi
Feci kaza kamerada: Yaya geçidinde çarpmış mask
Feci kaza kamerada: Yaya geçidinde çarpmış
Jandarmadan uyuşturucu şebekesine darbe: 8 gözaltı mask
Jandarmadan uyuşturucu şebekesine darbe: 8 gözaltı
Taksim İstiklal Caddesi’nin göbeğindeki ilginç kuş yuvası mask
Taksim İstiklal Caddesi’nin göbeğindeki ilginç kuş yuvası
Sahipsiz kalan çakal ve tilki yavrularına köpek sahip çıktı mask
Sahipsiz kalan çakal ve tilki yavrularına köpek sahip çıktı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL