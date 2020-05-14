Ramazan Şimşek Ankara'nın En Başarılı 2. Belediye Başkanı

EN BAŞARILI BELEDIYE BAŞKANLARI LISTESINDE GÖLBAŞI BELEDIYE BAŞKANI YERINI ALDI

Göreve geldiği ilk günden bu zaman dilimine kadar yaptığı başarılı çalışmaları ile Gölbaşılıların sevgisini kazanan Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Türkiyenin en başarılı ilçe belediyeleri arasında yüzde 558lik başarı oranı ile Başkent Ankarada 2inci olurken Türkiye genelinde ise 13üncü sıraya yerleşti.

Türkiye yerel seçimlerinin üzerinden 1 yıl geçmesinin ardından ORC Araştırma geride kalan sürede belediye başkanlarının başarısına dair bir çalışma yaptı. Göreve geldiği günden bugüne yaptığı çalışmalar ve yaptığı hizmetlerle halkın gönlünde taht kuran Başkan Şimşek 25 ilçe arasında en başarılı büyükşehir ilçe belediye başkanları arasında ikinci sırada yer aldı.

RAMAZAN ŞİMŞEK ANKARANIN EN BAŞARILI İKİNCİ BELEDİYE BAŞKANI OLDU

Türkiye genelinde yapılan Yerel Yönetimler Performans Araştırması En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları anketinde birinci olan Mamak Belediye Başkanı Murat Köse yüzde 63.9luk orana sahip olurken Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek yüzde 558lik başarı oranı ile Başkent Ankarada 2inci Türkiye genelinde ise 13üncü sıraya yerleşti.

Son bir yıllık performanslar göz önüne alınarak yapılan araştırmada Başkan Şimşek yüzde 55in üzerindeki oranlara sahip belediye başkanları listede yer aldı.