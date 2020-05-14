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​Gölbaşı’nın suları sazanlarına kavuştu..

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında ilk olarak 35 bin sazan yavrusu Ankarada bulunan Mogan Gölüne bırakıldı.

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Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında ilk olarak 35 bin sazan yavrusu Ankarada bulunan Mogan Gölüne bırakıldı.

GÖLBAŞININ SULARI SAZANLARINA KAVUŞTU..

Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün yürüttüğü Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi kapsamında Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü tesislerinde 5 milyon sazan yavrusu üretildi. Üretilen balıklar 28 Mayısa kadar 63 ildeki 766 su kaynağına bırakılacak. Proje bugün Gölbaşında bulunan Mogan Gölünden start aldı. Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürü Altuğ Atalay Gölbaşı Kaymakamı Tülay Baydar Bilgehan ile Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşekin katılımıyla Mogan Gölüne 35 bin sazan yavrusu bırakıldı.

GÖLBAŞI BELEDİYE BAŞKANI SAZANLARI SULARA BIRAKTI

Projenin her yıl hayata geçirildiğini aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek Her yıl yavru sazanları Gölbaşımızın suları ile buluşturuyoruz. Bugün Bakanlığımıza ek olarak 10 bin yavru sazanımızı biz de Mogan ile buluşturduk. Toplamda Yağlıpınara 20 bin Dikilitaşa 20 bin Mogana 45 bin yavru sazan bırakmış olduk. Bu salgın süreci bizlere birçok şeyin kıymetini daha da anlamamıza sebep oldu. Hem sularımızın temizliği hem de doğanın korunması noktasındaki çalışmalarımıza devam edeceğiz dedi.

Bugün 20:54 TSİ - Belediyeler

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