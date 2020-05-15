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Mamak Belediyesi’nden Pandemi Moral Konseri

Mamak Belediyesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında koronavirüs tedavisi gören hastalar ve sağlık çalışanları için sosyal medyadan moral konseri verdi.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Mamak Belediyesi, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında koronavirüs tedavisi gören hastalar ve sağlık çalışanları için sosyal medyadan moral konseri verdi. Mamak Belediyesi Musiki Muallim Mektebi’nde Şef Musa Göçmen yönetimindeki senfoni orkestrası tarafından çalınan eserler, Başkan Murat Köse ve Mamak Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Selimiye Marşı’ndan, Yemen Türküsü’ne, Ankara Marşı’ndan Damat Halayı’na kadar birbirinden güzel eserlerle Musiki Muallim Mektebi’nden nağmeler yükseldi. Orkestra konserini “Evde Kal Türkiye” notuyla sona erdirdi.

Moral oldu

Gerçekleştirilen konserle, koronavirüs tedavisi gören hastaların yanı sıra, sürecin başından itibaren büyük özveriyle çalışan sağlık çalışanlarına moral vermek istediklerinin altını çizen Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Malum gündemimiz pandemi.Biz de bu pandemi günlerini biraz da olsun değiştirebilmek adına,  hastalarımız ve ailesine, evine hasret fedakar sağlık çalışanlarımız ,için bir nebze moral olmak istedik. Sağlık çalışanlarımızın hakkı ödenmez. Bugünlerde geçer diyoruz, evde hayat var diyoruz. Eminim ki, evlerinde, odalarında, hastanelerinde, bugün hep birlikte bu eserlere eşlik ettiler. Bizler de buradan onların seslerini duyduk. Bugün Musiki Muallim Mektebimize bu anlamlı etkinlikte konuk olan Şef Musa Göçmen ve tüm sanatçılarımıza da teşekkür ediyorum, tüm hastalarımıza Rabbimden şifa diliyor, sağlık çalışanlarımıza da emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” dedi.
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Bugün 09:40 TSİ Ankara/ Mamak- Belediyeler

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