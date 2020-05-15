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Musiki Muallim Mektebi Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’ı ağırladı

Muallim Mektebi Sohbetleri’nin bu haftaki konuğu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Koca oldu.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Mamak Belediyesi’nin, her Pazartesi ve her Perşembe günü sosyal medya ve youtube hesaplarından gerçekleştirdiği Musiki Muallim Mektebi Sohbetleri’nin bu haftaki konuğu Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Koca oldu.

Moderatörlüğünü Serdar Tuncer’in yaptığı yaklaşık 2 saat süren program, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse ve Mamak Belediyesi’nin facebook, twitter, instagram ve Mamak Belediyesi youtube hesaplarından canlı olarak yayınlandı. Binlerce kişinin izlediği programa Kalın telekonferans yöntemi ile bağlandı.

Teknolojinin nimetlerinden faydalanıyoruz

Bu hafta Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın gibi çok önemli bir ismi ağırladıklarını ifade eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Pandemi dolayısı ile aynı ortamlarda olmasak da teknoloji çağının nimetlerini değerlendirerek  vatandaşlarımıza bir tık kadar yakın olabiliyoruz. Ramazan Ayı’nın manevi ruhu yansıtmak, vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirmeleri sağlamak için hazırladığımız programlarla hemşehrilerimizin evlerine konuk olmaya devam edeceğiz. İnşallah bu süreci hep birlikte atlatacağız. Sayın Cumhurbaşkanlığı Sözcümüze ve Fatih Koca hocamıza teşekkür ediyorum. Hem Güzel Mamaklıların hem de bizi takip eden tüm hemşehrilerimizin evlerine konuk oldular. Etkinliğimiz her hafta birbirinden özel ve güzel konuklarla devam edecek” dedi.

 
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Bugün 09:46 TSİ Ankara/ Mamak- Belediyeler

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