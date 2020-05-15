Ankara Sincan’da belediye atölyesi üretiyor, ilçe güzelleşiyor

Sincan Belediyesi vatandaşlarına yaşanabilir bir alan sunmak için önemli çalışmalar yürütüyor. Atölyelerde bin bir emekle üretilen banklar ve kamelyalar meydanlardan parklara ilçenin dört bir yanına yerleştiriliyor. Böylece Sincan çok az maliyetle modern bir görünüme kavuşuyor.

Sincan Belediyesi koronavirüs süreci nedeniyle ilçede aylardır hummalı bir çalışma yürütüyor. Kamu kurumlarından özel işletmelere toplu taşıma araçlarından duraklara kadar dört bir tarafta dezenfeksiyon işlemi devam ediyor. Ramazan sebebiyle yardıma muhtaç vatandaşlara 10 bin gıda kolisi dağıtımı ve onlarca aileye sıcak yemek dağıtımı yapılıyor. Sincan Belediyesi bir taraftan da şehrin estetik ve modern bir görünüme kavuşması için çalışmaya devam ediyor.

Kamelya ve bank üretiliyor; yıprananlar onarılıyor

Dışarıdan yapılan hizmet alımlarını en aza indirebilmek için bank, kamelya gibi malzemeler Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından atölyelerde bin bir emek verilerek üretiliyor. Tasarlanarak üretilen malzemeler ilçedeki park, meydan, yeşil alanlar ile ihtiyaç duyulan noktalara yerleştiriliyor. Üretimin ilk aşamasından montajına kadar geçen süreç belediye personeli tarafından titizlikle yürütülüyor. Ayrıca zarar görmüş, yıpranmış malzemeler de atölyelerde bakım ve onarımdan geçirerek tekrar kullanıma sunuluyor.

Ekipler atölyelerde yapılan imalat ve onarım hizmetlerinin düşük maliyetlerle gerçekleştirildiğine ve üretilen malzemelerin çok kaliteli olduğuna dikkati çekti. Ayrıca vatandaşlara üretilen bu malzemeleri koruma çağrısı yapıldı.