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2 milyon kişi izin belgesi istedi

İçişleri bakanlığı seyahat izin belgesine başvuranların sayısını açıkladı.

içişleri bakanlığı 1 milyon 980 bin kişinin seyahat izin belgesine başvurduğunu açıkladı. başvuruların 806 bini onaylandı. ayrıca vefa destek gruplarıyla 5 milyondan fazla haneye ulaşıldı.

Bakanlık, 1 milyon 980 bin kişinin seyahat izin belgesine başvurduğunu belirtti. Başvuruların 806 bini onaylandı.

Ayrıca, Vefa Sosyal Destek Grupları 53 günde 5 milyon 674 bin 281 haneyene ulaştı.

Çay üreticileri için de başvurular başladı. Üreticiler hasat için 19 mayıs salı günnüden itibaren çay bahçelerinin bulunduğu iller "Seyahat İzin Belgesi’ almak şartıyla gidebilecek.

(İHA)

Bugün 12:47 TSİ İHA Ankara- Gündem

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