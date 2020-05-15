Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 20:55 TSİ- Belediyeler G: Bugün 20:56 TSİ

Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek gençleri yanlız bırakmadı

Binlerce gencin merak içerisinde beklediği sokağa çıkma izni 11:00 itibariyle başladı. 15- 20 yaş arası gençlerin sokağa çıktığı günde gençlerle bir araya gelen Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek gençlerin taleplerini dinledi.
mask
Büyütmek için resme tıklayın

19 MAYIS ATATÜRKÜ ANMA GENÇLIK VE SPOR BAYRAMI ÖNCESI BAŞKAN ŞIMŞEK GENÇLER ILE BULUŞTU

BAŞKAN RAMAZAN ŞİMŞEK GENÇLER İLE BİR ARAYA GELDİ

Binlerce gencin merak içerisinde beklediği sokağa çıkma izni 11:00 itibariyle başladı. 15- 20 yaş arası gençlerin sokağa çıktığı günde gençlerle bir araya gelen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek gençlerin taleplerini dinledi.

Günler sonra dışarı çıkarak Gölbaşının park ve bahçelerinde gençler ile bir araya gelen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek 19 Mayıs Atatürkü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladığı gençlere Türk bayrağı şapka anahtarlık kalem dağıttı.

Gençlerin Gölbaşı Belediyesinden beklentilerini dinlediği ziyarette gençler ile sohbet eden Şimşek Bizler her şeyden önce sizlere daha güzel bir gelecek sunmak için çalışıyoruz. Sizler için hayata geçireceğimiz birbirinden özel projelerimiz olacak. E- dershane projemizi yine sizler için hayata geçirdik. Sizlerin android tablet veya android cep telefonlarından günün her saatinde kendi şifreleri ile ücretsiz ulaşabilecekleri 3.500 sorunun yer aldığı e-dershane hizmette.

Matematik geometri fizik kimya biyoloji edebiyat dil anlatım tarih coğrafya ve felsefe sorularını içeren sistemde 2000 adet sorunun çözümlü anlatımlarını içeren videolar siz öğrencilerimizin hizmetine sunuldu. Sınav sürecinde de sizlere başarılar diliyorum dedi.

Bugün 20:55 TSİ Ankara- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Ankara Büyükşehir Belediyesi mezarlıklarda Ramazan Bayramı öncesi temizlik çalışması başlattı mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi mezarlıklarda Ramazan Bayramı öncesi temizlik çalışması başlattı
Ankara Sincan’da belediye atölyesi üretiyor, ilçe güzelleşiyor mask
Ankara Sincan’da belediye atölyesi üretiyor, ilçe güzelleşiyor
Mamak Belediyesi’nden Pandemi Moral Konseri mask
Mamak Belediyesi’nden Pandemi Moral Konseri
Ankara Altındağ Belediyesi 500 bin ücretsiz maske dağıttı mask
Ankara Altındağ Belediyesi 500 bin ücretsiz maske dağıttı
​Gölbaşı’nın suları sazanlarına kavuştu.. mask
​Gölbaşı’nın suları sazanlarına kavuştu..
Ankara'nın Tadı Akyurt Balı mask
Ankara'nın Tadı Akyurt Balı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da 25 bin İşçiye Kovid-19 testi uygulanacak mask
Ankara'da 25 bin İşçiye Kovid-19 testi uygulanacak
Ankara'da Bomba Anktet! 4 parti barajı aşabiliyor! İşte Son Anket Sonuçları mask
Ankara'da Bomba Anktet! 4 parti barajı aşabiliyor! İşte Son Anket Sonuçları
​Gölbaşı’nın suları sazanlarına kavuştu.. mask
​Gölbaşı’nın suları sazanlarına kavuştu..
Ankara'da maske takmadan dolaşmak yasak mı? Maske Takmak zorunlu mu? mask
Ankara'da maske takmadan dolaşmak yasak mı? Maske Takmak zorunlu mu?
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı mask
Ankara iline seyahat kısıtlaması kapsamında giriş çıkış yasağı uzatıldı
BB Erzurumspor’da Kovid-19 Şoku! 11 kişi pozitif çıktı mask
BB Erzurumspor’da Kovid-19 Şoku! 11 kişi pozitif çıktı

GALERİ

Ankara Sincan Caddeleri 15-20 yaş grubu gençlerle şenlendi mask
Ankara Sincan Caddeleri 15-20 yaş grubu gençlerle şenlendi
Tekeri patlayan otomobil benzinliğin marketine girdi mask
Tekeri patlayan otomobil benzinliğin marketine girdi
Maden ocağındaki 8 işçide korona çıktı, çalışanlar karantinaya alındı mask
Maden ocağındaki 8 işçide korona çıktı, çalışanlar karantinaya alındı
Karantinadaki vatandaşlara moral olsun diye ’Tokat sarması’ oynadılar mask
Karantinadaki vatandaşlara moral olsun diye ’Tokat sarması’ oynadılar
43 ilin geçiş güzergahından giriş-çıkış yapanlar tek tek inceleniyor mask
43 ilin geçiş güzergahından giriş-çıkış yapanlar tek tek inceleniyor
Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 30 sığınmacı kurtarıldı mask
Yunan Sahil Güvenlik güçlerinin ölüme terk ettiği 30 sığınmacı kurtarıldı
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL