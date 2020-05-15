Ankara Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek gençleri yanlız bırakmadı

19 MAYIS ATATÜRKÜ ANMA GENÇLIK VE SPOR BAYRAMI ÖNCESI BAŞKAN ŞIMŞEK GENÇLER ILE BULUŞTU

BAŞKAN RAMAZAN ŞİMŞEK GENÇLER İLE BİR ARAYA GELDİ

Binlerce gencin merak içerisinde beklediği sokağa çıkma izni 11:00 itibariyle başladı. 15- 20 yaş arası gençlerin sokağa çıktığı günde gençlerle bir araya gelen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek gençlerin taleplerini dinledi.

Günler sonra dışarı çıkarak Gölbaşının park ve bahçelerinde gençler ile bir araya gelen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek 19 Mayıs Atatürkü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladığı gençlere Türk bayrağı şapka anahtarlık kalem dağıttı.

Gençlerin Gölbaşı Belediyesinden beklentilerini dinlediği ziyarette gençler ile sohbet eden Şimşek Bizler her şeyden önce sizlere daha güzel bir gelecek sunmak için çalışıyoruz. Sizler için hayata geçireceğimiz birbirinden özel projelerimiz olacak. E- dershane projemizi yine sizler için hayata geçirdik. Sizlerin android tablet veya android cep telefonlarından günün her saatinde kendi şifreleri ile ücretsiz ulaşabilecekleri 3.500 sorunun yer aldığı e-dershane hizmette.

Matematik geometri fizik kimya biyoloji edebiyat dil anlatım tarih coğrafya ve felsefe sorularını içeren sistemde 2000 adet sorunun çözümlü anlatımlarını içeren videolar siz öğrencilerimizin hizmetine sunuldu. Sınav sürecinde de sizlere başarılar diliyorum dedi.