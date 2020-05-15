Başkentte Ramazan Bayramı öncesi alışveriş yoğunluğu yaşanıyor. Koronavirüs nedeniyle Ankara valiliği vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde tedbirler alındı. Özellikle Ulus hali, çıkrıkçılar yokuşunda alışveriş yapan vatandaşlar, polisler tarafından ateşleri ölçülerek kontrollü alındı.

Ankara'da bayram öncesi alışveriş yoğunluğu - ANKARA

Ankara'da bayram alışverişi için Ankaralıların tercihi AVM’lerin yanısıra Ulus’taki Çıkrıkçılar Yokuşu ve Ulus hali oldu.

Ankara’nın başlıca alışveriş merkezleri Ramazan Bayramı dolayısıyla yoğunluk yaşamaya başladı.

Ankaralıların tercih ettiği önemli alışveriş merkezlerinden Ulus Sebze Hali’ne bayram alışverişine gelen vatandaşlar fiyatlar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Fiyatların kimisine göre uygun, kimisine göre ise çok pahalı geldiği pazar yeri bayram alışverişlerini yapmak üzere olan vatandaşı ağırladı.