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Ankara Normalleşmeye hazırlanıyor! İş yerlerinde Kovid-19 tedbirleri denetlendi

Başkentte iş yerlerindeki Kovid-19 tedbirleri denetlendi. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alışveriş merkezi, berber, kuaför ve market gibi iş yerlerinde kurallara uyulup uyulmadığı kontrol edildi.
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Ankara Valiliği koordinasyonunda il genelindeki iş yerlerinde yapılan denetimlere, ilgili komisyonda görevli polis, zabıta ve sağlık ekipleri katıldı.

Denetimlerde, iş yeri sahiplerinin Kovid-19 tedbirlerini uygulayıp uygulamadıkları kontrol edildi.  Çankaya Kaymakamlığı bünyesindeki komisyon da ilçe genelindeki iş yerlerini denetledi.

Kuaför ve berberlere giden ekipler, tek kullanımlık önlük ve havlu ile el dezenfektanı, eldiven kullanılıp kullanılmadığını denetledi.

İş yeri sahiplerinden müşteri randevu çizelgelerini göstermelerini isteyen ekipler, çalışma saatleri ile sosyal mesafe kuralına uyulması, maske kullanılması ve usturayla tıraş yapılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

- "Denetimlerin, pandemiyle mücadelede önemli bir faktör olduğunu düşünüyoruz"

Çankaya Kaymakamı Hüdayar Mete Buhara, denetimler öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadelenin sürdüğünü belirterek, normalleşme sürecinde de kurallara uyulması gerektiğini ifade etti.

İçişleri Bakanlığının genelgeleri ve Ankara Valiliğinin koordinasyonunda 25 ilçede iş yeri denetimlerine başlandığını vurgulayan Buhara, denetimlerin aksatılmadan süreceğini bildirdi.

Buhara, "Denetimlerin, pandemiyle mücadelede önemli bir faktör olduğunu düşünüyoruz. Vatandaşlarımızın ve iş yeri sahiplerinin bilinçlendiğini düşünüyorum. Ama kısmen de olsa kurallara layıkıyla riayet etmeyen veya bu konuda eksiklikleri olan vatandaşlarımız da var. Onları uyarmak da bizim görevimiz. İnşallah daha iyiye, daha güzele birlikte gideceğiz." diye konuştu.

Denetimlerin, bilgilendirme amacı taşıdığını da aktaran Buhara, "Niyetimiz üzüm yemek, bağcıyı dövmek değil. Dolayısıyla burada sürecin daha güzel tamamlanması için üzerimize düşeni yapma gayretinde olacağız." dedi.

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