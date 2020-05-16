Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yapmış olduğu konuşmasında Ramazan Bayramı'ndan önce yapılacak maaş, destek ve yardım ödemelerine ilişkin açıklamalarda bulunmuştu.

Bu konuda emekli maaşı, KYK burs ve kredi ödemeleri, 1000 TL sosyal yardım ödemeleri ve işsizlik maaşı ödemelerine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan ödemelerin bayramdan önce tamamlanacağını açıklamıştı.

Yüz binlerce Kişiye Müjdeli Haber! O Maaşlar Bayram Öncesinde Ödenecek mi?

Ülkemizde yüz binlerce vatandaşımızı yakından ilgilendiren müjdeli bir haber gündeme geldi. Ramazan Bayram’ı günden güne yaklaşırken bayram öncesinde açıklanan gelişme yüz binlerce vatandaşımızın yüzünü güldürdü.

Türkiye İş Kurumu tarafından her ayın 5’inde ödenen işsizlik maaşları, 23 Mayıs bayram olması dolayısıyla erken bir tarihe alınarak ayın 19’dan ödenmeye başlanacak mı?

Ülkemizde yüz binlerce işsizlik maaşı alan vatandaş bulunuyor. Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından yapılan işsizlik aylığı ödemeleri normal şartlar altından her ayın 5’inde hak sahibi vatandaşların hesaplarına yapılıyor. Ancak İŞKUR tarafından yapılan son kamuoyu duyurusuna göre bu haktan yararlanan vatandaşlara müjdeli haber bekleniyor.

Gelecek ay, geçtiğimiz aylarda olduğu gibi ayın 5’inde yani 5 Haziran tarihinde ödenmesi gereken işsizlik maaşları, Ramazan Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasıyla daha erken bir tarihe alındı.

Bayram öncesi vatandaşlarımızı mağdur etmemek ve ihtiyaçlarını karşılamaları için ödeme yapma planıyla harekete geçen Türkiye İş Kurumu, müjdeli haber vererek bu haktan yararlanan vatandaşlarımızın bayram öncesinde rahat bir nefes almalarını sağlanacak.

İşsizlik Maaşlarının Ödeneceği Gün Belli Oldu

Normal şartlar altında 5 Haziran tarihinde hak sahibi yüz binlerce vatandaşımızın hesaplarına yatırılması gereken işsizlik aylıkları, Ramazan Bayramı dolayısıyla daha erken bir tarihe alındı.

İŞKUR söz konusu işsizlik maaşlarının ne zaman hesaplara yatırılacağını duyurdu. Bu kamuoyu duyurusuna göre hak sahibi olan yüz binlerce vatandaş, Haziran ayındaki işsizlik maaşlarını 19 Mayıs Salı günü hesaplarından çekebilecek.

Ülkemizde yüz binlerce vatandaşı yakından ilgilendiren gelişme sonrası İŞKUR 2020’de en düşük işsizlik maaşı bin 177 lira olurken en yüksek işsizlik maaşı 2 bin 354 lira.

İşsizlik Maaşı Nedir, Kimlere Verilir?

Sosyal Güvenlik Kurumu ve İŞKUR haberleri gündeminde kendine yer bulan işsizlik maaşı duyurularından sonra pek çok vatandaş söz konusu işsizlik maaşları hakkında araştırma yapmaya başladı. Bu noktada yazımızın devamında Türkiye İş Kurumu aracılığıyla verilen işsizlik aylıkları hakkında tüm merak edilen soruların cevaplarını ve bilinmesi gereken detayları bulabilirsiniz.

İşsizlik maaşı veya işsizlik ödeneği, sigortası bulunan işsiz vatandaşlara 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nda düzenlenen hükümler gereğince, bu maddelerde belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem boyunca kanunda belirtilmiş olan süre ve tutarda yapılan ödemedir.

İşsizlik Maaşı Kime Verilir?

İşsizlik maaşı veya işsizlik ödeneği, ülkemizde yüz binlerce vatandaşın faydalandığı bir ödenektir. Ancak her kamusal işlemde olduğu gibi bu aylığın verilmesinde de birtakım şartlar bulunmaktadır. Bu noktada işsizlik maaşından yararlanmak isteyen vatandaşların taşıması gereken şartlar şunlardan oluşmaktadır:

İş sözleşmesinin sonlandırıldığı tarihten önceki süreçte son 120 gün hizmet akdiyle çalışmış olmak

Son üç yıl içinde toplamda 600 gün sigortalı olarak çalışmış olup aynı zamanda işsizlik sigortası primi ödemek

İş sözleşmesinin fesih tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde işsizlik maaşı almak için başvuruda bulunmak

İşsizlik maaşı almak isteyen vatandaşın hizmet akdinin işvereni tarafından sona erdirilmiş olması

Hizmet akdinin işçi açısından haklı bir nedene dayalı olarak feshedilmiş olması

İşyerinin değişmesi ya da başka bir kişinin tekeline geçmesi, kapanması veya kapatılması, işin veya işverenin niteliğinin değişmesi sebepleriyle işten çıkarılmış olanlar işsizlik maaşından yararlanmaya hak kazanan kimselerdir.

İşsizlik Maaşı Nasıl Alınır?

İşsizlik maaşı almak isteyen sigortalı vatandaşlar, öncelikle iş sözleşmelerinin fesih edildiği tarihten itibaren ilk 30 gün içinde en yakın Türkiye İş Kurumu birimine başvurmaları zorunludur. Zira 30 günü geçen başvurularda gecikilmiş olan süre toplam hak sahipliği süresi içinde değerlendirilmeye alınmamaktadır. Başvurular hem İŞKUR şubeleri hem de kurumun resmi internet sitesi üzerinden yapılabilmektedir.

Bu noktada işsizlik aylığının ödenebilmesi için sigortalı durumda olan işsiz vatandaşların ilgili kanunda yer alan hükümler gereği yeni bir iş almaya hazır olmaları gerekmektedir. Dolayısıyla da işsizlik ödeneğine başvuruda bulunan vatandaşın kurum içinde iş arayan olarak kaydının yapılması veya var olan kaydının da güncellenmesi İŞKUR yetkilileri tarafından yerine getirilmektedir.