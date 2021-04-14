Ankara'da Hamamlar açık mı? Ankara'da Hamamlar ne zaman Açılacak?

SON DAKİKA HAMAMLARIN AÇILMASI HABERLERİ

Hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması devam edecek. Hafta içi saat 19.00'da başlayacak sabah 05.00'da sona erecek.

Kamuda saat 16.00'da bitecek şekilde dönüşümlü ve esnek mesai yeniden yaygınlaştırılacak. Kamuda Hamileler ve kronik hastalığı olanlar ile 10 yaş altı çocuğu bulunan kadın personel idari izinli sayılacak.

Kısmi kapanma yasakları Uygulama, yarın akşam saati itibarıyla başlayacaktır.

Kapatılacak işyerleri son gelişmeler ile yeniden gündeme geldi. 13 Nisan tarihinde gerçekleşen Kabine Toplantısı'nın ardından, yeni kararların hayata geçeceği belirtildi.

Hafta içi 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-14.00, 18 yaş altındakiler 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Hafta sonu 10.00-17.00 arası 65 ve üzeri ile 18 yaş altı hariç araç kullanmama şartıyla en yakın market, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidilebilecek. Hafta içi/hafta sonu ayrımı olmaksızın 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 18 yaş altı genç ve çocuklar şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanamayacak.

Restoran, lokanta, kafeterya, pastane, tatlıcı gibi yerler kapalı olacak. Paket servislerine devam edecekler....

Daha önce faaliyetleri durdurulan ve illerde göre yeniden açılan Halı saha, yüzme havuzu, spor salonu, güzellik merkezleri, hamam ve saunalar, lunaparklar ve tematik parkları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi, internet kafe, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler ise 17 Mayıs'a kadar kapalı kalacak.

Daha Önce Alınan Karar bu şekildeydi...

Cumhurbaşkani Erdoğan tarafından 1 Mart 2021 tarihinde yaptığı açıklamaya göre 1 Mart'ta normalleşme sürecine giriliyor. İşte detaylar;

1 Haziran tarihi itibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmeler belirlenen kurallar dahilinde saat 19.00'a kadar hizmet vermeye başlayacak. Eğlence mekanları ile nargile satışı bu kapsamın dışındadır.

Normalleşme Planı Aşağıda ki Gibi Açıklanmıştı

Normalleşme Planı içerisinde yer alan, sosyal yaşam alanları bölümünde yer almaktadır. Normalleşme planına göre, Umuma açık istirahat ve eğlence yerleri ile çay bahçesi, dernek lokalleri, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca ve spor merkezleri gibi tesislerin açılması (1 Mart 2021) olduğu belirtilmiştir. Bu plana göre Ankara'da ki hamamlar 1 Mart'da normalleşme sürecinde hizmetlerini sürdürecektir.

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