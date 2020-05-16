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Ankara Büyükşehir Belediyesi Sanatı Dijital Ortama Taşıdı

Ankara Rüzgarı Kültür Sanat ve Yaşamı Destekleme Derneği üyesi sanatçılarının eserleri Ankara Büyükşehir Belediyesi internet adresinde sergilenmeye başladı.

Elif Duman
Elif Duman Tüm Haberleri
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Ankara Rüzgarı Kültür Sanat ve Yaşamı Destekleme Derneği üyesi sanatçılarının eserleri Ankara Büyükşehir Belediyesi internet adresinde sergilenmeye başladı. Resim, ebru, keçe, çini, rölyef, seramik, heykel ve baskı sanatına ait 100’e yakın eserin sergilendiği karma sergi Büyükşehir Belediyesi resmi internet sitesinde sanatseverlerle buluşuyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de kültürel aktivitelere geçici bir süreliğine ara verildi. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’nın Ankara Kadın Ressamlar Derneği iş birliğiyle hazırladığı “Sanal Sergi”den sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni bir sergiyi daha sanatseverlerle buluşturuyor.

Başkent’te evlerinden çıkamayan sanatseverlere yönelik hazırlanan “Karma Sanal Sergi”, Büyükşehir Belediyesinin resmi internet sitesinde sergilenmeye başlandı.

SANATA VE SANATÇIYA SAYGI

Ebru sanatından keçe sanatına, heykelden seramiğe, baskı sanatından çiniye kadar pek çok eseri elektronik ortama taşıyan Büyükşehir Belediyesi, sanatın geniş kitlelere ulaşmasını sağlamayı da amaçlıyor.

Ankara Rüzgarı Kültür Sanat ve Yaşamı Destekleme Derneği’ne üye 30’a yakın sanatçının hazırladığı birbirinden değerli eserler internet ortamında Başkentli sanatseverlerle buluşurken, bu eserler salgın nedeniyle kapalı olan sergi salonlarına gitmeye gerek kalmadan vatandaşların evlerine kadar taşınıyor.

Sanata ve sanatçıya verdiği değeri hayata geçirdiği projelerle ortaya koyan Ankara Büyükşehir Belediyesinin, “www.ankara.bel.tr” adresinde sergilenen ve 100 yakın eserin yer aldığı karma sergi sanatseverlerden de tam not aldı. Sergi, sanal ortamda normalleşme sürecine geçilene kadar 7/24 dünyanın her yerinden görülebilecek.
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