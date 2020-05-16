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Başkent’te kısıtlamanın ilk gününde otobüs duraklarında yoğunluk yaşandı

Korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında İstanbul, İzmir ve Ankara’nın da aralarında bulunduğu 14 büyükşehir ile Zonguldak’ta 16 Mayıs Cumartesi günü saat 00.00’dan, 19 Mayıs Salı gecesi saat 23.59’a kadar ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde Başkent’te yollarda ve otobüs duraklarında yoğunluk görüldü.