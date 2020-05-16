10 yıl önce bugün neler oldu - 16 Mayıs 2020

ERDOĞAN ’NÜKLEER TAKAS’ İÇİN İRAN’A GİTTİ

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Tahran seyahati öncesi, Adnan Menderes Havaalanı’nda basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, İran ziyaretinin nükleer takas ile ilgili olduğunu ifade etti.

SÜPER LİG ŞAMPİYONU BURSASPOR OLDU

“ŞAMPİYONLUĞU SONUNA KADAR HAK ETTİK”

Süper Lig’in 34. ve son haftasında Bursaspor sahasında Beşiktaş’ı yenip Fenerbahçe’nin de sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalmasıyla şampiyonluğunu ilan etti.

Şampiyonluğun ardından konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, şampiyonluğu sonuna kadar hak etti dedi.

ADANA’DA TARAFTARLARI İTFAİYE SERİNLETTİ

Adana’da hava sıcaklığının 35 dereceye, nemin ise yüzde 50’lere çıkması vatandaşları bunalttı.

Adana Demirspor ile Belediye Vanspor arasında oynan maçta ise taraftarların "Yangın var" şarkısıyla yaptığı çağrıya itfaiyeden karşılık gecikmedi.

İtfaiye aracı devre arasında taraftarları hortumla serinletti.

KONYA 1. MAHALLİ OTODRAG YARIŞLARI YAPILDI

Otomobil ve Motosiklet Sporları Konya İl Temsilciliği tarafından düzenlenen Konya 1. Mahalli Otodrag Yarışları yapıldı.

Saraçoğlu Drag Pisti’nde gerçekleşen yarışlara, Türkiye’nin birçok ilinden gelen modifiye edilmiş 51 otomobil katıldı. Yerli ve yabancı bir çok marka otomobilin yarıştığı etkinliğe vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Kapılarının yerine naylon takılan ve birçok yeri bantla tutturulmuş olan bir otomobil ise izleyenlerden yoğun ilgi gördü.

Kendinden daha iyi bir otomobille yarışan bu araç, diğer yarışçının otomobilinin arıza yapması üzerine yarışı kazandı.

(İHA)