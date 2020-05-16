Mamak Zabıtası’ndan denetim ve bilgilendirme

COVID-19 tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför ve güzellik salonları 11 Mayıs itibariyle yeniden hizmet vermeye başladı. Maske ve eldiven zorunluluğu getirilen berber, kuaför ve güzellik salonları ise Mamak Belediyesi Zabıta Ekipleri tarafından denetledi. Hijyen denetimi yapan Zabıta Müdürlüğü ekipleri, işletmecilere ve çalışanlara İçişleri Bakanlığı genelgesi ve uygulamalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

İşyerleri uyarıldı

Halk sağlığının korunması ve sürdürülmesinin önemine dikkat çeken Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, zabıta ekipleri tarafından bu iş yerlerine yönelik denetimlerin süreceğini belirterek, “Vatandaşlarımızın daha sağlıklı ve hijyenik ortamlarda hizmet alması amacıyla denetimlerimize aralıksız devam edeceğiz. Bu süreçte esnafımızın ve gelen müşterilerin sağlık açısından kurallara uyması gerekmektedir. Bu konuda normalleşme süreci boyunca rehavete kapılmadan tüm halkımızın tedbiri elden bırakmamalarını rica ediyoruz” dedi. Denetimlerde, İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanan kuralların yanı sıra, hijyen ve temizlik şartlarına uymaları noktasında iş yeri sahipleri uyarıldı, eksikleri görülen işletmelere süre verildi. Mamak Belediyesi mobil ilaçlama ekipleri de bir yandan kuaför ve berber dükkanlarını dezenfekte etmeyi sürdürüyor.