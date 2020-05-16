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Sincan Belediyesi hijyen denetimlerine hız kesmeden devam ediyor

Sincan Belediyesi zabıta ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yeri denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Ekipler ilçedeki kuaför ve berberleri denetliyor, kurallara uymayanlara ceza veriliyor.

Elif Duman
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Sincan Belediyesi zabıta ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında iş yeri denetimlerine ara vermeden devam ediyor. Ekipler ilçedeki kuaför ve berberleri denetliyor, kurallara uymayanlara ceza veriliyor.

Koronavirüsle mücadele kapsamında geçici süreliğine kapatılan kuaför, berber ve güzellik salonları 11 Mayıs itibarıyla yeniden hizmete başladı.

Sincan Belediyesi söz konusu iş yerlerinin açılma kararı üzerine hemen harekete geçti. İlçedeki 435 berber, 222 kuaför ve 18 güzellik salonunda dezenfeksiyon çalışması yürütüldü. Ayrıca tüm iş yerlerine için de maske, dezenfektan ve eldiven bulunan hijyen paketleri dağıtıldı. Sincan Belediyesi zabıta ekipleri de kuaför, berber ve güzellik salonlarına denetime başladı.

Zabıta ekipleri işyerlerinin koronavirüs önlemlerine uyup uymadığını denetliyor.6 Mayıs 2020 tarihinde İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilin valiliğine gönderilen genelgeye dayanarak düzenlenen denetimlerde işletmelerin hijyen kuralına uygunluğu ve sosyal mesafe kuralını dikkate alıp almadıkları inceleniyor. İş yerlerinin randevu sistemiyle 09.00 ile 21.00 saatleri arasında çalışmaları isteniyor.Çalışanların ve müşterilerin maske takıp takmadığı denetleniyor.Havlu, önlük gibi malzemelerin tek kullanımlık olması konusunda çalışanlar uyarılıyor, gerekli hallerde cezai işlem uygulanıyor.

Zabıta ekipleri halk sağlığı için çalışmalara ara vermeden devam edileceğinin altını çizdi. İşyeri sahiplerinive vatandaşları bu konuda duyarlı olmaya çağıran ekipler, koronavirüs önlemlerinin harfiyen uygulanmasını istedi.
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Bugün 12:08 TSİ Ankara/ Sincan- Belediyeler

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