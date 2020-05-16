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Aşık Mahzuni Şerif Yenimahalle'de ölümsüzleştirildi

Bugüne kadar yaptığı parklar ve ilçeye kazandırdığı yeşil alanlarla Yenimahalle’yi yeşile boyayan Yenimahalle Belediyesi büyük Halk Ozanı Aşık Mahzuni Şerif’i de Batıkent’te ölümsüzleştirdi.

Elif Duman
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Bugüne kadar yaptığı parklar ve ilçeye kazandırdığı yeşil alanlarla Yenimahalle’yi yeşile boyayan Yenimahalle Belediyesi büyük Halk Ozanı Aşık Mahzuni Şerif’i de Batıkent’te ölümsüzleştirdi. Yapımı tamamlanan 5 bin 500 metrekarelik park açılış için gün saymaya başladı.

Yenimahalle’nin 460’ıncı parkı gün sayıyor

Yenimahalle Belediyesi ilçenin 460’ıncı parkını Turgut Özal Mahallesi’nde açmaya hazırlanıyor. Pandemi salgını sebebiyle henüz açılışı yapılamayan park, normalleşme sürecinin seyrine göre törenle hizmete açılacak.

Batıkent 1949. Cadde üzerinde 5 bin 500 metrekare alanda projelendirilen park,  çocuk ve gençlerin tüm spor ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde dizayn edildi. İçerisinde bir adet basketbol sahası, bir adet voleybol sahası, fitness aletleri, çocuk oyun grupları ve kamelyaları bulunan parkta Halk Ozanı Aşık Mahzuni Şerif’in anısına birde heykeli dikildi.

Toplumlar, sanata ve sanatçıya değer verdiği kadar var olur

Toplumların sanata ve sanatçıya değer verdiği kadar var olduğunu ifade eden Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar “ Yenimahalle Belediyesi olarak sanatçılarımıza, sporcularımıza ülkemize katkı sunan büyük emeği geçen her yurttaşımıza ve onların eserlerine sahip çıkıyoruz. Tüm değerlerimiz gibi sevgili Âşık Mahzuni Şerif’in adını da Yenimahalle’de ona ait bir parkta yaşatacağız. Yapımı tamamlanan bu parkımızı özenle dizayn ettik. Ozanımız Türk halkının gönlünde, bıraktığı eserlerle, sözleri ve besteleriyle yaşıyor. Yenimahalle parklarında da yaşatmaya devam edeceğiz. İnşallah ilerleyen günlerde normalleşme sürecinin gidişatına bağlı olarak parkımızı hep beraber törenle açacağız” dedi.
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Bugün 12:24 TSİ Ankara/ Yenimahalle- Belediyeler

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