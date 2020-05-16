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’ALO’ hatları kesintisiz vatandaşlar için çalışıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği koordinesinde çalışan ‘ALO’ hatları, yeni tip korona virüs ile mücadele sürecinde yoğun talep görüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, iletişim merkezlerinin kesintisiz hizmet sunmaya devam ettiğini belirterek, “Korona virüsün ülkemizde ilk görüldüğü 11 Mart’tan 15 Mayıs’a kadarki süreçte ALO 170’e 6.4 milyon, ALO 183’e 582.750, ALO 144’e 637.255 çağrı geldi” dedi.
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Basın Halkla İlişkiler Müşavirliği koordinesinde çalışan ‘ALO’ hatları, yeni tip korona virüs ile mücadele sürecinde yoğun talep görüyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, iletişim merkezlerinin kesintisiz hizmet sunmaya devam ettiğini belirterek, “Korona virüsün ülkemizde ilk görüldüğü 11 Mart’tan 15 Mayıs’a kadarki süreçte ALO 170’e 6.4 milyon, ALO 183’e 582.750, ALO 144’e 637.255 çağrı geldi” dedi.

Türkiye’de 11 Mart’ta ilk korona virüs vakasının görülmesinin ardından, hayata geçirilen tedbirlerle birlikte iletişim merkezlerine gelen çağrı sayısında da artışlar meydana geldi.

ALO 170, ALO 183, ALO 144 VATANDAŞA KESİNTİSİZ HİZMET SUNMAYA DEVAM EDİYOR

Bu kapsamda vatandaşlardan, çalışma hayatına ilişkin sorularının iletildiği ALO 170’e yıl içerisinde toplam 9 milyon çağrı gelirken, çağrıların 6,4 milyonu 11 Mart’tan 15 Mayıs’a kadarki süreçte yapıldı. Kadın, çocuk, engelli ve sosyal hizmetler konularının sorulduğu ALO 183’e de 2020 yılında gelen 786.310 çağrıdan 582.750’si da aynı dönem içerisinde geldi.

Vatandaşların süreç içerisinde tercih ettiği iletişim merkezlerinden bir diğeri de ALO 144 oldu. Sosyal yardımlar konusunda soruların cevaplandırıldığı ALO 144’e bu yıl içerisinde ulaşan 1 milyon 476 bin 533 çağrıdan 637 bin 255’i 11 Mart’tan 15 Mayıs’a kadarki dönemde gerçekleşti.

BAKANLIĞA ELEKTRONİK ORTAMDA ULAŞANLAR DA OLDU

Vatandaşlar sorularını elektronik ortamda da iletti. Bu yıl içerisinde Bakanlığa CİMER üzerinden 530 bin talep ulaşırken, bunlardan 463 bini 11 Mart’tan 15 Mayıs’a kadarki süreçte gerçekleşti. Yine, bu yıl E-devlet kanalından gelen 1 milyon 330 bin 559 talepten 1 milyon 265 bin 512’si, Türkiye’deki ilk korona virüs vakasından sonra yapıldı.

Vatandaş ile bakanlık arasında köprü görevi üstlenen ALO 170, ALO 144, ALO 183 hatları, her türlü soru ve talebi 7/24 çözüme kavuşturmaya devam ediyor.

(İHA)

Dün 13:38 TSİ İHA Ankara- Gündem

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