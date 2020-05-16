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Ankara Gölbaşı'nda Tohumlar Toprakla Buluşacak

Gölbaşı Belediyesi hayata geçirdiği yeni proje ile elleri toprakla buluşturacak. 80 bin organik fideyi dağıtacak olan Gölbaşı Belediyesi başvuruları https://www.ankaragolbasi.bel.tr/fide adresinden alacak.
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GELECEĞIMIZ GÜZELLEŞSIN DIYE 80 BIN ORGANIK FIDE

TOHUMLAR TOPRAKLA BULUŞACAK

Gölbaşı Belediyesi hayata geçirdiği yeni proje ile elleri toprakla buluşturacak. 80 bin organik fideyi dağıtacak olan Gölbaşı Belediyesi başvuruları https://www.ankaragolbasi.bel.tr/fide adresinden alacak.

19 Mayısa kadar siteden başvuruları alarak ücretsiz bir şekilde isteyenlere ulaştıracaklarını aktaran Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek 80.000 organik fideyi sizlere hediye ederek yerli doğal ve geleneksel tatların sofranızda bulunmasını sağlıyoruz. 19 Mayısa kadar sitemizden başvurunuzu yaparak ücretsiz olarak fidenizi alabilirsiniz.

Evde kaldığımız bu dönemde hem bizim hem de çocuklarımızın eli toprakla buluşsun. Dönelim kaybettiğimiz değerlere ve o güzel günlere. Tarım ve hayvancılık ekonomimize geleceğimize yön verecek. Atılan küçük adımlar ile ülkemiz yeşillenecek dedi.

Bugün 14:18 TSİ Ankara- Belediyeler

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