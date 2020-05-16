MSB’den duygulandıran Engeller Haftası klibi

MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Siz olmayınca kışlalarımız eksik kaldı. Covid D19 salgını geçtikten sonra sizleri temsili askerlik hizmetinizi yapmak üzere davet edeceğiz. Engelleri hep birlikte aşacağız" ifadesine yer verildi.

(İHA)