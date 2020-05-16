MSB’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Siz olmayınca kışlalarımız eksik kaldı. Covid D19 salgını geçtikten sonra sizleri temsili askerlik hizmetinizi yapmak üzere davet edeceğiz. Engelleri hep birlikte aşacağız" ifadesine yer verildi.
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MSB’den duygulandıran Engeller Haftası klibi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Engelliler Haftası dolayısıyla engellilerin temsili askerlik yapmalarına vurgu yapılan bir klip paylaştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz