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Ankara ve Türkiye Günün Özeti - 16 Mayıs 2020

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik
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Türkiye’de korona virüsten 48 kişi daha hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte korona virüs nedeniyle 48 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam can kaybının 4 bin 55 olduğunu açıkladı. Bugün toplam 38 bin 565 test yapılırken, bin 708 yeni vaka tanısı konuldu, 2 bin 103 kişi iyileşti.

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İstanbul’un göz bebeği tarihi meydanları boş kaldı

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlamasının ilk gününde İstanbul’un göz bebeği tarihi meydanları boş kaldı.

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65 yaş ve üstü için sokağa çıkma saatleri değişti

Kırıkkale Valiliği, son günlerde artan sıcaklıklar nedeniyle 65 yaş ve üstü vatandaşların pazar günü sokağa çıkma saatleri değiştirildiğini, refakatçilerinin de istisna tutulacağını bildirdi.

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Minibüslerde yeni önlemler alınacak

Sağlık Bakanlığı normalleşme sürecine ilişkin covid-19 ek tedbirlerini yayımladı. Bunun içinde minibüsleri ilgilendiren yeni önlemler de var. İşte minibüslerde bundan sonra alınacak tedbirler.

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İstanbul’da kurallara uymayan berberler mühürlendi

Bahçelievler’de, ruhsatsız ve içişleri bakanlığınca yayımlanan genelgeye uymadan çalışan iki ayrı berber dükkânı, zabıta ekiplerince mühürlendi. Denetimde üzerinden her hangi bir pasaport ve kimlik çıkmayan işyeri çalışanı, daha sonra polisleri de karşısında görünce korkarak kaçmaya başladı. Kısa kovalamacanın ardından polisler ve zabıta tarafında yakalanan yabancı uyruklu Alican M., hakkında yasal işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Dünya genelinde virüs bulaşan insan sayısı 4 buçuk milyona yaklaştı

Dünya salgının pençesinde mücadelesini sürdürüyor. Son verilere göre; dünya genelinde vaka sayısı 4 buçuk milyona yaklaşırken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 300 bini geçti.

(İHA)

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