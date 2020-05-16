Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’nu andı. Bakan Koca paylaşımında, “Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu. 1952, Rize doğumlu. Okuduğu İstanbul Tıp Fakültesi’nde 1998’de profesör oldu. İç hastalıkları alanında bir ekoldü. Onun için hekimlik insan sevgisinin tezahürüydü. Hayatını salgınla mücadele ederken aldığı virüsle kaybetti. Mücadelesi için minnettarız” ifadelerini kullandı.
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Bakan Koca’dan Prof. Dr. Taşcıoğlu paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu’nu paylaştığı bir video ile andı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz