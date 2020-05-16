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Cumhurbaşkanı Erdoğan Namaz Dağı üs bölgesindeki askerlerle görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesinde askerlerle iftar yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını kutladı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Namaz Dağı üs bölgesinde askerlerle iftar yapan Bakan Soylu ile telefonla görüşerek askerler ve ailelerinin bayramını tebrik etti. İftar öncesi tabur komutanlarına ve askerlere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Öncelikle hepinizin Ramazan Bayramı’nı tebrik ediyorum.

Şu anda tam böyle terörle mücadelenin en uç noktasındasınız. Allah yar ve yardımcınız olsun. İnşallah. Sizin ortaya koyduğunuz duruşu, ortaya koyduğunuz mücadele Allah’a hamdolsun bizlere çok farklı bir noktaya getirdi. Terörle mücadelede sizin bu duruşunuz inanıyorum ki teröre karşı verilen mücadelede teröristleri tamamen yıldırdığı gibi onları yokluğa mahkum ettiği gibi özelliklede milletimizin size olan bağlılığını size olan sevgisini de devamlı artırmaktadır” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, askerlerin korona virüs zamanında hem verdikleri destekten dolayı hem de teröre karşı verilen mücadele konusunda askerleri kutladı.

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