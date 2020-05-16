Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yiğitlik timsali Şehit Aydoğan Aydın Paşa... Gözün arkada kalmasın. Evlatlarımız, destan yazmaya devam ediyor. Rabbim makamını âlî eylesin” ifadelerini kullandı.
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Bakan Soylu’dan Şehit Aydoğan Aydın paylaşımı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın’ı fotoğrafını paylaştı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz