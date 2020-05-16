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Bakan Soylu’dan Şehit Aydoğan Aydın paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın’ı fotoğrafını paylaştı.
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Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yiğitlik timsali Şehit Aydoğan Aydın Paşa... Gözün arkada kalmasın. Evlatlarımız, destan yazmaya devam ediyor. Rabbim makamını âlî eylesin” ifadelerini kullandı.

(İHA)

Bugün 21:41 TSİ İHA Ankara- Gündem

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