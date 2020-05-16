Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Aşık Veysel’in "Hiçbir Türlü Bulamadım Ben Beni" türküsünü paylaşarak, “Engelsiz insan var mı ki ’engelli’ diyoruz? Hepimiz, belki de hiç bilmediğimiz engellere sahibiz. Daha iyi bir insan olabilmemizin önündeki her özelliğimiz aslında bir engel. Engelleri aşanlarsa, tıpkı Aşık Veysel gibi içindeki insana ulaşanlar. Engelliler Haftası kutlu olsun" ifadelerini kullandı.
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Sağlık Bakanı Koca’dan “Engelliler Haftası” paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı paylaşımla Engelliler Haftası’nı kutladı.
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