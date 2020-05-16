Bakan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Salgın döneminin ekonomik etkilerini gidermek adına hazırlanan Ekonomik İstikrar Kalkanı’nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da görecek, güçlü Türkiye’nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz” denildi.
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“Ekonomik İstikrar Kalkanı’nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da göreceğiz”
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Ekonomik İstikrar Kalkanı’nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da göreceğiz” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz