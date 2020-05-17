Vefa Destek Grupları vatandaşın her isteğine yetişiyor

Türkiye’nin korona virüs ile mücadelesi sürerken, sokağa çıkma yasağı kapsamındaki vatandaşların ihtiyaçları kamu görevlileri tarafından oluşturulan “Vefa Destek Grupları” aracılığı karşılanıyor. Sokağa çıkamayan kimi vatandaşların Vefa Destek Gruplarından istekleri ise tebessüme neden oluyor. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Ankara’nın Sincan ilçesinde öğretmenlerden oluşan Vefa Destek Gruplarından biri ile vatandaşlara ihtiyaçlarını ulaştırdı. Kendisi ile beraber Vefa Destek Grubunda yer alan görevlilere daha önce ulaştırılan bir mektubu sosyal medya hesabında paylaşan Yalçın, Vefa Destek Gruplarının adeta destan yazdığını söyledi. Yalçın’ın paylaştığı ve emekli bir öğretmen tarafından yazıldığı ifade edilen mektupta görevliye nereden hangi ihtiyaçları alacağı ayrıntılı bir şekilde anlatılıyor.

(Mehmet Kalay/İHA)