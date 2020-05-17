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Ankara'da 19 Mayıs Coşkusu Evlere Taşınıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağından dolayı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı evde geçirecek gençler için özel bir kutlama yapmaya hazırlanıyor.

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BÜYÜKŞEHİR 19 MAYIS COŞKUSUNU EVLERE TAŞIYOR

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sokağa çıkma yasağından dolayı 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı evde geçirecek gençler için özel bir kutlama yapmaya hazırlanıyor. Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan kutlama programında 19 Mayıs Salı günü Atatürk posterleri ve Türk Bayraklarıyla süslenmiş 10 gezi otobüsü 7 merkez ilçede 12.00-17.00 saatleri arasında DJ’lerle birlikte gezerek konserler verecek. Tüm Ankaralıları 19 Mayıs coşkusu için balkon ve pencerelere davet eden Büyükşehir Belediyesi, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Başkent’in cadde ve bulvarlarını billboardlar ve bayraklarla süsledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda olduğu gibi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı da koronavirüs salgını ve sokağa çıkma yasağı nedeniyle evlerinde geçirecek olan Başkentliler için özel bir kutlama programı hazırladı.

Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 19 Mayıs coşkusunu kutlamak üzere tüm Ankaralıları 19 Mayıs Salı günü evlerinin balkonlarına ve pencerelerine çıkmaya davet etti.

GEZİCİ OTOBÜSLER 7 MERKEZ İLÇEDE DOLAŞARAK KONSER VERECEK

Başkent’in dört bir yanını Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençlere hitaben söylediği “Bütün Ümidim Gençliktedir” sözlerinin yer aldığı billboardların yanı sıra Atatürk posterleri ve Türk Bayraklarıyla donatan Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı için bu yıl evlerinden çıkamayan gençleri de unutmadı.

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından düzenlenecek program kapsamında Atatürk posterleri ve Türk bayrakları ile süslenen 10 turistik gezi otobüsü, Ankara Valiliğinin izin verdiği 12.00-17.00 saatleri arasında 7 merkez ilçede gezerek konser verecek.

DJ’LER DE CANLI PERFORMANSLARI İLE KUTLAMA TURLARINA EŞLİK EDECEK

Yenimahalle, Çankaya, Sincan, Etimesgut, Mamak, Keçiören ve Altındağ ilçelerinde gerçekleştirilecek kutlama turlarında Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası başta gençler olmak üzere tüm Başkentlilere 19 Mayıs coşkusunu yaşatacak şarkılar çalacak.

Kent Orkestrası sanatçıları ile Ankaralı sanatçıların vereceği konserlerin dışında otobüslerde yer alacak DJ’ler de gençlerin severek dinlediği şarkıları çalarak canlı performans sergileyecek.

Bugün 12:37 TSİ Ankara- Belediyeler

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