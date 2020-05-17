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Ankara Yenimahalle normalleşme sürecine sağlıklı giriyor

Yenimahalle’de normalleşme süreci sağlıklı seyrediyor. Yenimahalle’nin berber ve kuaförlerinde hijyen sağlanıyor.
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Yenimahalle’de normalleşme süreci sağlıklı seyrediyor. Yenimahalle’nin berber ve kuaförlerinde hijyen sağlanıyor.  Yenimahalle Belediyesi, Korona virüs salgını sebebiyle kapanan ve 11 Mayıs’ta yeniden kepenk açan berber, kuaför ve güzellik merkezlerinin tamamında hijyeni sağlamak için aralıksız çalışıyor.

Tüm iş yerlerini dezenfekte eden belediye ekipleri Yenimahalle’nin kuaför ve berber salonlarına bir haftada 10 bin adet maske ile 2 bin litre dezenfektan dağıttı.

10 bin maske 2 bin litre dezenfektan dağıtıldı

Korona virüs salgını başladığı günden bu yana tüm hizmet birimleriyle Yenimahalle’de seferberlik ilan ederek vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde, sokak, park, aile sağlığı merkezleri, muhtarlıklar, banka şubeleri, ATM’ler, taksi ve dolmuşlarile kamu binalarını tek tek dezenfekte eden Yenimahalle Belediyesi, yeniden hizmet vermeye başlayan bin adet kuaför, berber ve güzellik salonu için aralıksız çalışıyor.

İlçe sakinlerinin daha temiz, sağlıklı ortamlarda işlemlerini yaptırabilmeleri ve normalleşme sürecinin sağlıklı seyretmesi için işyerlerinin dezenfekte edildiğini belirten yetkililer, dezenfekte edilen iş yerlerine de şu ana kadar 10 bin adet maske ve 2 bin litre dezenfektan verdi.

Normalleşme sürecinde rehavete yer yok

Salgın başladığı andan itibaren Yenimahalle’de belediye personellerinin her zamankinden daha fazla çalışarak ilçe sakinlerinin sağlığı için mücadele ettiğini belirten Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte dezenfekte çalışmalarında bir gevşeme olmayacağının altını çizdi.

Yenimahallelilerin de rehavete kapılmalarını istemiyorum diye konuşan Başkan Yaşar “Tedbiri elden bırakmayalım. Alınan kararlara uymaya devam edelim ki bu illetten çok daha kısa bir süre içerisinde tamamen kurtulabilelim. Her şey bitmiş gibi davranmak, bugüne kadar verilen mücadeleyi boşa çıkarır. Tüm vatandaşlarımız duyarlı davranmaya devam etmeye, hem kendi hijyenlerine hem de yaşam alanlarının temizliğine dikkat etmeye davet ediyorum” dedi.

Bugün 12:45 TSİ Ankara- Belediyeler

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