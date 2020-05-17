Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 12:57 TSİ- Belediyeler G: Bugün 12:58 TSİ

En Başarılı Belediye Başkanları anketine Mamak damgası

Ankara Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Türkiye genelinde yapılan Yerel Yönetimler Performans Araştırması En Başarılı 30 Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları anketinde yüzde 63.9’luk başarı oranı ile 1'inci oldu.
mask
+10
Haber albümü için resme tıklayın

En Başarılı Belediye Başkanları anketine Mamak damgası

Başkan Köse birinci oldu

Belediye başkanlarının seçimlerden bu yana 1 yıllık süreçte yaptığı çalışmalar ORC Araştırma Şirketi tarafından kamuoyuna soruldu. Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, Türkiye genelinde yapılan Yerel Yönetimler Performans Araştırması En Başarılı 30 Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları anketinde yüzde 63.9’luk başarı oranı ile 1'inci oldu.

Son bir yıllık performanslar göz önüne alınarak yapılan değerlendirmelerde neredeyse her üç seçmenin ikisinden geçer oy alan Başkan Köse’yi %63.1’lik başarı oranı ile Adana Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, %62.4 ile İstanbul Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ve %60.2’li başarı oranı ile İstanbul Eyüp Sultan Belediye Başkanı Deniz Köken takip etti.

Ankete katılarak Mamak Belediyesi’nin çalışmalarını beğenen vatandaşlara teşekkür eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, göreve geldikleri günden itibaren, Mamak’ı daha da güzelleştirecek çalışmalara imza attıklarının altını çizerek, “Halkımızdan aldığımız güç ile çalıştık. Açık kapı, gönül belediyeciliği anlayışı ile yaptığımız hizmetlerin görülüp taçlandırılması bizim için çok önemli ve değerlidir.

Hizmetlerimizi beğenerek bizi en başarılı belediye başkanları listesinin ilk sırasına yerleştiren vatandaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Köse, anket sonuçlarına göre yüzde 55,8’lik başarı oranı ile Ankara’da ikinci, Türkiye genelinde ise 13.’üncü sıraya yerleşen Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek’i de tebrik etti.

Mamak’a değer katmak bir onurdur

4 yıl içerisinde hedeflerinin tamamını gerçekleştirmek için gece gündüz çalıştıklarının altını çizen Köse, “Vatandaşlarımıza temas eden projelerimizle ORC Araştırma Şirketi’nin yaptığı anketin sonucu doğru yolda olduğumuzun en önemli göstergelerinden biridir.

Yaptığınız binalar eskir, hizmet verdiğiniz yollar eskir ancak insana yapılan yatırımlar her daim kalıcıdır ve gönüllere girmek anlamına gelir. Hemşehrilerimizin beklentileri doğrultusunda, onlara yakışır hizmetleri gerçekleştirdik ve gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. “Mamak Daha Güzel Olacak” sloganıyla çıktığımız bu yolda halkımıza verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmenin gayreti içerisindeyiz.

Ekibimizle beraber özverili bir şekilde gece gündüz demeden çalışıyoruz. Güzel Mamak’ımızın her alanda gelişmesi, kalkınması, örnek ve öncü bir ilçe olmasını hedefliyoruz. Mamak’a değer katmak bizim için onurdur. Mamak’ımızı geleceğe taşıyan yatırımlarımıza devam edeceğiz. Mamak’ın turizminden tarımına, sporundan kültürüne, fiziki yatırımlara kadar her konuda kalkınma devam edecek” dedi.

Bugün 12:57 TSİ Ankara- Belediyeler

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Başkan Kaplan’dan Ahşap Oyun Seti Hediyesi mask
Başkan Kaplan’dan Ahşap Oyun Seti Hediyesi
ASKİ’DEN HASTANE BÖLGESİNİN ALTYAPI SORUNUNA NEŞTER mask
ASKİ’DEN HASTANE BÖLGESİNİN ALTYAPI SORUNUNA NEŞTER
Ankara Gölbaşı'nda Tohumlar Toprakla Buluşacak mask
Ankara Gölbaşı'nda Tohumlar Toprakla Buluşacak
Mamak Zabıtası’ndan denetim ve bilgilendirme mask
Mamak Zabıtası’ndan denetim ve bilgilendirme
Ankara Çankaya’dan Kent Merkezine Asfalt mask
Ankara Çankaya’dan Kent Merkezine Asfalt
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden engelliler haftasına özel tekerlekli sandalye desteği mask
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden engelliler haftasına özel tekerlekli sandalye desteği
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
​Gölbaşı’nın suları sazanlarına kavuştu.. mask
​Gölbaşı’nın suları sazanlarına kavuştu..
Ankara'da Bomba Anktet! 4 parti barajı aşabiliyor! İşte Son Anket Sonuçları mask
Ankara'da Bomba Anktet! 4 parti barajı aşabiliyor! İşte Son Anket Sonuçları
Ankara'da maske takmadan dolaşmak yasak mı? Maske Takmak zorunlu mu? mask
Ankara'da maske takmadan dolaşmak yasak mı? Maske Takmak zorunlu mu?
Ankara’da Şehir Merkezi Boşaldı! Herkes Akın Akın Oralara Koştu mask
Ankara’da Şehir Merkezi Boşaldı! Herkes Akın Akın Oralara Koştu
Yüz binlerce Kişiye Müjdeli Haber! O Maaşlar Bayram Öncesinde Ödenecek mi? mask
Yüz binlerce Kişiye Müjdeli Haber! O Maaşlar Bayram Öncesinde Ödenecek mi?
Hamamlar ne zaman açılacak? İşte Ankara Hamamları ve Normalleşme planı mask
Hamamlar ne zaman açılacak? İşte Ankara Hamamları ve Normalleşme planı

GALERİ

Keşmir’de heyelan: 1 ölü, 2 yaralı mask
Keşmir’de heyelan: 1 ölü, 2 yaralı
Otobüs otomobili sürükledi, o anlar kameraya yansıdı mask
Otobüs otomobili sürükledi, o anlar kameraya yansıdı
Mevlide katılan 37 kişiye korona virüs bulaştı mask
Mevlide katılan 37 kişiye korona virüs bulaştı
Süleyman Soylu Namaz Dağı’ın zirvesinde askerlerle iftar açtı mask
Süleyman Soylu Namaz Dağı’ın zirvesinde askerlerle iftar açtı
Vatandaşlar yasağı hiçe saydı, parkta yürüyüş yaptı mask
Vatandaşlar yasağı hiçe saydı, parkta yürüyüş yaptı
“Atlı Jandarmadan Birlikleri”nden plajlarda denetim mask
“Atlı Jandarmadan Birlikleri”nden plajlarda denetim
BEĞEN 24 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL