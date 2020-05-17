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10 yıl önce bugün neler oldu - 17 Mayıs 2020

10 yıl önce bugün dünyada ve Türkiye’de gerçekleşen olayları sizler için derledik.
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“YUKARI KARABAĞ KONUSUNA DUYARSIZ KALMAYIZ”

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Azerbaycan ile “Şahdeniz-1 Doğalgaz anlaşması”nın imza töreninde İlhan Aliyev ile ortak bir basın toplantısı gerçekleştirdi. Konuşmasında Yukarı Karabağ sorununa değinen Başkana Erdoğan, Türkiye’nin bu konuya karşı duyarsız kalmayacağını belirtti.

TÜRKER: KILIÇDAROĞLU’NA BAŞARILAR DİLİYORUM

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Masum Türker, partisinin Muratpaşa İlçe Başkanlığı’nın açılışını gerçekleştirerek, CHP Kurultayında aday olduğunu açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu’na başarılar diledi.

USTA FOTOĞRAFÇILARDAN "HASANKEYF’ " SERGİSİ

Sınır Tanımayan Fotoğrafçılar Grubu tarafından hayata geçirilen sergide, doğal zenginlikleri ve 15 bin yıllık geçmişi ile UNESCO’nun on Dünya Mirası kriterinden dokuzunu sağlayan dünyadaki tek yer olma özelliğine sahip Hasankeyf, usta fotoğraf sanatçılarının objektifine yansıdı.

Ilısu Barajı’nın suları altında kalma tehdidiyle karşı karşıya olan bu kültürel miras, bu sergiyle bir daha dikkatleri üstüne çekme niyetinde.

Projede, farklı disiplinlere sahip fotoğrafçılar dijital ve analog makinelerle Hasankeyf’te altı ay boyunca çalıştı. Projede Coşkun Aral ve Mithat Bereket, Okan Bayülgen gibi tanınmış isimlerin fotoğrafları yer alıyor.

TÜRKİYE’NİN TEK BAYAN CİRİT TAKIMI

KADIN CİRİTÇİLER, KADIN RAKİP BULAMIYOR

Türkiye’nin tek bayan cirit takımı olan Uşak Bayan Atlı Spor Kulübü, Ulubey’in Omurca Beldesi’nde düzenlenen Bahar Şenliği’nde erkek ciritçilerle gösteri maçı yaptı.

Bayan Ciritçiler karşılarına rakip olarak başka bir bayan takımı çıkmadığı için erkeklere karşı müsabaka yaptıklarını ifade etti.

(İHA)

Bugün 13:05 TSİ İHA İstanbul- Gündem

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